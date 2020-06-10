Президент Ильхам Алиев утвердил двусторонние документы между Азербайджаном и Туркменистаном

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Соглашение было подписано 11 марта 2020 года в Баку.

Президент Ильхам Алиев также подписал закон об утверждении "Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана от 19 мая 2008 года".

Протокол был подписан 11 марта 2020 года в Баку.