Оказав помощь 30 странам в борьбе с коронавирусом, Азербайджан снова показал свое лидерство

Азербайджан - состоявшееся, реально независимое - и политически, и финансово - государство. Об этом говорят и действия нашей страны в период пандемии, в том числе оказание Азербайджаном гуманитарной помощи оказавшимся в трудной ситуации государствам. Азербайджан является одним из государств, которые откликнулись на призыв о помощи, и оказал поддержку почти 30 странам. Это говорит как о силе нашей страны, так и о том, что слова ее руководства не расходятся с делами.

Об этом сказал Day.Az политолог Ильгар Велизаде, комментируя мысли, прозвучавшие накануне в выступлении Президента Ильхама Алиева на открытии модульных больниц.

Как отметил глава государства, Азербайджан является одной из стран, оказавших самую большую гуманитарную помощь в период пандемии. "Вот такая у нас страна, вот преимущества нашей независимости. Кто бы мог подумать, что Азербайджан сможет в одиночку, так умело, профессионально, терпеливо, достойно справиться с этой бедой. Кому еще лет 10, 20 назад могло прийти в голову, что Азербайджан может оказать гуманитарную помощь почти 30 странам", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По словам политолога, Азербайджан всегда был верен сам тем принципам, которые он призывает соблюдать других, отметил политолог. В первые месяцы пандемии коронавируса можно было наблюдать отсутствие солидарности и взаимопомощи в мире. Кроме того, мы были свидетелями недостойного поведения со стороны некоторых стран. Нелицеприятно складывалась ситуация, в частности, с распределением и размещением заказов на средства индивидуальной защиты. Было немало фактов, когда одни государства перехватывали заказы, предназначавшиеся другим. Мы видели, как различные правительства по-разному реагировали, нередко забывая о базовых принципах человеческого общежития. Подобная ситуация не красила эти государства, считает Велизаде.

"Царила полная неразбериха. Между тем, Азербайджан с самого начала прислушался к рекомендациям ВОЗ и не только организовал должным образом борьбу с распространением инфекции у себя, но и предпринял действия по оказанию помощи наиболее нуждающимся государствам.

Например, Азербайджан как председатель Движения неприсоединения, показал пример солидарности с государствами-членами. Такая солидарность является фактически условием для реализации всех намеченных в рамках организации целей и задач. Азербайджан по линии ВОЗ оказал содействие 15 странам-членам Движения неприсоединения. Кроме того, он помог 14 государствам, обратившимся в индивидуальном порядке. Всего оказана помощь 29 странам. Думаю, Азербайджану есть, чем гордиться", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева