Азербайджан с большим успехом и честью выйдет из пандемии

Открытие трех новых модульных больниц, где будут проходить лечение пациенты с коронавирусом, является прямым доказательством того, что приоритетом азербайджанского государства и его высшего руководства является защита здоровья населения страны.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

"Это аксиома и не подлежит обсуждению. В этом направлении работа будет продолжена и общее количество модульных больниц планируется довести до 10", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, превентивные, систематические и последовательные шаги Президента Ильхама Алиева позволили Азербайджану находиться в гораздо выигрышном положении в глобальном масштабе.

"На борьбу с пандемией коронавируса выделено 3,5 миллиарда манатов и эти расходы будут увеличиваться. Учитывая снижение добычи нефти, конечно, данная ситуация создает некоторые экономические и социальные проблемы. Однако глава государства подчеркивает, что благосостояние каждого гражданина находится в центре его внимания. Поэтому даже в условиях пандемии не может быть и речи о каком-либо сокращении того или иного социального проекта", - подчеркнул парламентарий.

Как заметил наш собеседник, в ненефтяном секторе промышленность выросла на 14%.

"Предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги в направлении социальной защиты населения имеют особое значение в нынешнее время. Эти шаги высоко ценятся нашим обществом и тысячи благодарственных писем, которые приходят в адрес главы государства каждый день, являются наглядным подтверждением этих слов", - полагает он.

Кроме того, продолжил Насиров, Азербайджан предпринимает эти действия не только на национальном уровне.

"Азербайджан предпринимает серьезные шаги как на региональном, так и на международном уровнях. Среди них можно выделить Саммит Тюркского Совета, Саммит Контактной группы Движения неприсоединения, а также организацию видеоконференций между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями многих крупных финансовых учреждений", - сообщил он.

Депутат напомнил, что Всемирная организация здравоохранения неоднократно выражала благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказание гуманитарной помощи 14 странам со стороны Азербайджана. В настоящее время, добавил он, планируется предоставить аналогичную помощь еще 15 особо нуждающимся членам Движения неприсоединения.

"Все это показывает, что азербайджанское государство показало свою заботу на самом высоком уровне в период пандемии. В Азербайджане предпринимаются самые гуманные, гибкие и доброжелательные шаги в борьбе с COVID-19. Поэтому наряду с поддержкой граждан страны, Азербайджан также имеет отличную репутацию в международном сообществе по этому вопросу", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов