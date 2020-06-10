Армения должна начать исполнять решения ЕСПЧ по искам граждан Азербайджана

Армения должна положить конец лицемерию и избирательному подходу в отношении стандартов прав человека и решений Европейского суда по правам человека и начать исполнение решения того же суда от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что, изучив представленные доказательства, Большая Палата Европейского суда подтвердила, что Армения осуществляет контроль над Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана и другими оккупированными территориями, отметила, что Армения несет ответственность за нарушение прав вынужденных переселенцев-азербайджанцев и еще раз подтвердила их права на возвращение в свои дома и родные места на оккупированных территориях.

Отмечается, что последние заявления МИД Армении, в которых содержится попытка обвинить Азербайджан в проявлении ненависти, в очередной раз доказывают использование практики произвольного и предвзятого толкования решений международных структур.

Традиционно озвучивая безосновательные заявления, Армения преследует цель обмануть международную общественность и отвлечь внимание от расовой политики и преступлений на почве ненависти - факта серьезных нарушений прав человека и основных свобод сотен тысяч азербайджанцев во время незаконной военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана.

Отмечается, что пренебрегающая соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями Европейского суда по правам человека, а также решениями и документами других международных организаций Армения не может обвинять других в нарушениях стандартов и ценностей.