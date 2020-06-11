Лидерство Азербайджана вышло далеко за рамки региона

Пандемия коронавируса проявила многие процессы и подводные течения, имеющие место в современном мире. Каждая страна получила возможность проявить себя, показать на что способна и насколько готова противостоять вызовам и угрозам.

Не всем удалось достойно сдать этот экзамен. Азербайджан оказался в числе тех, кто показал себя с самой лучшей стороны.

Как отметил, выступая накануне на церемонии открытия модульных больниц, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан показал себя на международной арене как очень сильное государство в политическом отношении, сильное государство в экономической, социальной сферах. Он продемонстрировал, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Глава государства обратил внимание на следующий факт: за период пандемии более 150 стран обратились в международные финансовые структуры за помощью. Азербайджана в этом списке нет.

"Мы ни у кого не получаем помощи, ни у кого ее не просим, не хотим кредитов. Мы можем взять кредит только на реализацию проектов в области высоких технологий, на приемлемых для нас условиях. Поэтому Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Комментируя мысли, высказанные главой государства, депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков отметил, что руководство Азербайджана уже давно проводит политику по отказу от заимствований и обращению за кредитами только на высокотехнологичные самоокупаемые проекты. Более того, Азербайджан поддерживает взаимовыгодные партнерские отношения с Международным банком и Международным валютным фондом.

По мнению, нашего собеседника, у обращения за помощью есть и обратная сторона. Оно может сопровождаться не только установлением контроля и опеки над обратившимся государством, но и сопровождаться определенными политическими условиями.

"Государства, которые просят финансовую поддержку, часто бывают вынуждены потом считаться с тем, что, например, посол США или высокопоставленный чиновник Евросоюза пытается диктовать, что делать и чего не делать им во внутренней политике.

У Азербайджана достаточно собственных финансовых ресурсов, тем более, что наши резервы размещены в международных финансовых институтах, к которым постоянно обращаются за кредитами и помощью. Проценты, которые выплачиваются по размещенным финансовым ресурсам, сегодня достаточно низкие, а займы выдаются под высокие проценты. Так какой же смысл обращаться за кредитами, когда есть собственные финансовые резервы, которые могут быть использованы", - сказал депутат.

Мусабеков подчеркнул, что полностью поддерживает линию Президента Ильхама Алиева на обращение за кредитами только для реализации самоокупаемых высокотехнологичных проектов. "Думаю, ее поддерживает большинство наших граждан", - добавил он.

Азербайджан не только не обращается за кредитами и помощью, но сам сегодня, в период пандемии помогает другим странам, указал наш собеседник. Прямая либо по линии ВОЗ помощь уже была оказана 29 странам. Можно с полной уверенностью утверждать, что Азербайджан фактически в одиночку и собственными силами организовал противодействие распространению угрозе и организовал успешно.

"Глава государства прав - действительно, еще лет десять назад никто не мог бы представить, что наша страна сумеет в одиночку, так умело, профессионально, терпеливо и достойно справиться с такой бедой как пандемия. И не только справиться, но и помочь почти 30 странам. Это политика, которая способствует росту авторитета нашей страны и укреплению ее позиций на мировой арене", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева