Пандемия коронавируса затронула все сферы жизнедеятельности и, конечно же, творческих людей, которые не могут выступать на различных мероприятиях, организовывать концерты, принимать участие в торжествах. Вместо того, чтобы подать пример молодежи, взрослые люди сами нарушают карантин, сказал Trend заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов, передает Day.Az.

"Недавно по телевизору увидел кадры, которые очень плохо на меня подействовали. Когда у троих взрослых женщин, грубо нарушивших жесткий режим карантина, спросили о причинах этого, они ответили, что не верят в существование коронавируса. Если так ведут себя взрослые люди, то, что говорить о молодых, для которых старшие должны быть примером. Надо обязательно выполнять требования карантина! Хочу также сказать, что в связи с карантином не проводятся свадьбы и другие торжества. А в этой сфере работают сотни людей, у которых тоже есть семьи. Особенно тяжелым ударом это стало для музыкантов, которые остались без работы. И что самое странное, те люди, которым надо проводить свадьбы и торжества, которые хотят женить сыновей или выдать замуж дочерей, сами же и нарушают режим карантина", - сказал Балоглан Ашрафов.

Напомним, что особый режим карантина в Азербайджане продлен до 1 июля. Наряду с этим, с целью снижения темпов инфицирования коронавирусом с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах вводится жесткий режим карантина.

"Призываю всех граждан прислушиваться к мнению компетентных специалистов, врачей, ученых, представителей интеллигенции, деятелей культуры, которые постоянно говорят об этой страшной болезни. Государство прекрасно справляется с задачей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, делает все возможное во имя нашего здоровья. Однако некоторые несознательные граждане нарушают режим карантина - не носят масок и не соблюдают социальную дистанцию, что привело к резкому увеличению числа зараженных и ужесточению правил по выходным дням, отдаляя процесс возвращения к нормальной жизни. Нельзя так относиться к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких. Факты показывают, насколько опасно это заболевание. В нашей стране число заразившихся достигло девяти тысяч, около ста семей потеряли из-за коронавируса своих родных, я уже не говорю о том, что творится в мире. Надо обязательно выполнять необходимые предписания, чтобы эта беда быстрее ушла из нашего дома", - добавил Балоглан Ашрафов.