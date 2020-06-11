Очередной позор Али Керимли: ПНФА оскорбляет «Мусават» и журналистов

В медицине есть ситуации, когда врачи, разводя руками, признают свое бессилие и тихо говорят: "Увы, клинический случай, ничего уже не поделаешь, поздно". Идентичное положение и с культурой, поведенческой моделью и вообще, с воспитанием. Ежели человек с не отягощенным четким восприятием действительности говорит о высоких материях и тем более, пытается казаться не тем, кем он есть - это уже не клинический случай, а трагифарс.

История знает немало примеров, когда не обремененные адекватным поведением и уровнем мышления люди приходили во власть, призывали толпу к действиям, а взяв бразды управления страной в свои немытые и кривые руки, вели народ в пропасть.

Азербайджан все еще не забыл и вряд ли забудет власть анархосиндикальной ПНФА, когда дорвавшиеся до власти политические перевертыши и люмпены, истинное уличное отрепье начало говорит от имени народа и государства.

Чем закончились те временя безвластной власти - будем помнить всегда, ибо стрельба на улицах столицы, вакханалия и хаос в городах страны, полное отсутствие закона и правление бескультурной гопоты стали черными страницами на скрижалях нашей современной истории.

Оккупация 20 процентов территорий страны является прямой причиной той хаотичной власти, когда на пост главы исполнительной власти района, граничащего с Арменией, назначался учитель физкультуры: министр обороны, дымя сигаретой, ругался с президентом, а глава МВД устраивал налет на редакцию газеты и избивал журналиста: замминистра обороны, паркетный шаркун-генерал славился тем, что делал массаж ног тому истеричному и безграмотному министру. И наконец, именно во время той власти Азербайджан был на краю гибели, когда страна вообще могла кануть в Лету, превратившись в разрозненную кучку "самостоятельных" карликовых временных образований, кои обязательно после непродолжительного времени были бы аннексированы и проглочены соседями.

Но страна и народ сумели выбраться из той мутной трясины, уповая на своего Спасителя, ибо он откликнулся на зов граждан, принял стонущую под игом анархии страны и спас ее.

Он был Гейдаром Алиевым, Львом политики и Отцом нового государства, которое было выстроено именно благодаря его титаническому труду и могучему уму.

Руководители и функционеры ПНФА, как тени, исчезающие в полдень, сами себя аннигилировали после позорного ухода из власти.

Но увы, вместо катарсиса, проигравшего народнофронтовского мышления мы стали свидетелями новоявленной демагогии в исполнении председателя ПНФА Али Керимли и иже с ними.

Истеричные выступления и косноязычные воззвания претендующего на безальтернативное лидерство в стане радикальной оппозиции Керимли всегда экранируют его неуемную жажду власти. Но увы, не признающий правила политической гигиены и социальной санитарии Керимли неоднократно шел на кулуарные переговоры с представителями власти, предавал и продавал своих соратников, создавал для разрушения некие симбионты оппозиционного единства.

Это было в прошлом.

Ныне же он превратился в блогера, чуть ли не живущим в социальный сетях, инфлюенсера люмпенов и предводителя сетевых троллей, следующий указаниям своего главы стаи.

Керимли также сподобился превратится в говорящую голову практически во всех YouTube-каналах абы "независимых блогеров", где он, растягивая лицевые мышцы до уровня плеч, вращая глазами и пуча взглядом, жалуется на власть, тут же призывая всех и вся на баррикады.

Для Али Керимли политическая борьба есть не что иное, как следование его указаниям, иначе, по мнению уездного борцуна, не видеть нам всенародного счастья и гражданского благоденствия.

И вот, жилец коммунальной кухни под именем "Обитель радикальной оппозиции" что ни день, то радует своих сторонников очередным видеошоу, где он и его ближайшее окружение исполняют некий безумный трагифарс без названия, цели и сути.

Программа видеозвонков Zoom же стала настоящим бичом для народнофронтовцев, ибо что ни неделя, то социальные сетях наблюдается обсуждение новых видеокадров с очередные посиделки руководства этой замшелой политической организации или же лавочные обсуждения функционеров "Нацсовета".

Али Керимли, а также его постоянный, престарелый и дряхлый "оруженосец" Джамиль Гасанлы все еще не поняли новых веяний и вызовов современной политической системы, когда глобальные тектонические разломы геополитики выхолостили суть старых догм, превратив их в ничего не значащие и истлевшие сказания.

Либеральные ценности, гражданские свободы, эфемерное либертарианское мышление о свободном передвижении людей и капитала рухнул под давлением новых, жестоких и прагматических аксиом современного мира, когда интересы государства и народа стали выше интересов отдельного индивида.

Современный дивный мир ныне движется в сторону алтаря новых ценностей, когда стабильность, развитие и динамичное движение вперед подразумевает исключительную прерогативу государства над гражданственностью, права над свободами, безопасности над желаниями.

Но несмотря, и даже вопреки всеобщей аннигиляции старых ценностей, есть незыблемые принципы политической деятельности, среди которых особняком стоят культура, нравственность и порядочность.

Увы, перечисленные ценности скорее всего, чужды ближайшему окружению Али Керимли, который все еще мечется в иллюзиях, рассчитывая на либеральную солидарность и поддержку Запада вкупе с накачкой идефикса о состоянии перманентной революции.

Недальновидный лидер партии и ущербный политик Али Керимли не понимает жестокие реалии нового мирового порядка, ибо он и его окружение так и не смогли эволюционировать перед вызовами 21 века.

ПНФА и "Нацсовет" стали вконец виртуальными структурами, где акцией считается виртуальные посиделки, событием - очередной истерический выпад Керимли, логикой - сомнамбулические бубнежи функционеров партии и ее филиала "Нацсовета".

Эта жалкая горстка необразованных люмпенов ведут абсурдные лавочные беседы под неусыпным руководством виртуального чайханщика Али Керимли, чему ярко свидетельствует очередная видеозапись обозленных санкюлотов.

Горькое, отвратное и грустное зрелище, когда ошметки радикальной оппозиции судачат о своих якобы конкурентах, и одновременно соседям по траншеям.

Кто в чайхане, кто на кухне, кто на балконе, кто за столом, а кто и прилег на диване - эти люди, по их разумению, обсуждают внутриполитическую ситуацию в стране и ищут пути развития нации.

Омерзительная и тошная атмосфера откровенного глумливого судачества - вот картина без масла, где члены высшего руководящего органа - Президиума ПНФА якобы ведут обсуждение.

Бескультурные люди оскорбляют всех, кого считают "противниками" Али Керимли, называя их "подонками", "предателями" и етс.

По их мнению, посмевший критиковать Керимли известный журналист Айдын Джаниев - "алкаш, подлец, подхалим, предатель, никчемный тип", а брат председателя "Мусават" А.Гаджилы, журналист Мустафа Гаджилы - "наждачный камень, скраб для ног, пустышка, провокатор" и ит.д.

Низкосортное, хамоватое, дикое отребье глумливо хихикает, внимает оскорблениям и продолжает безнравственные выпады против своих же "товарищей по оружию" - истых оппозиционеров.

А один из выступающих в виртуальной конференции фронтистов называет "Мусават" политическим мусором.

Жалко радикальную оппозицию, честно - ведь эти вырожденцы, уличные гавроши претендуют на власть, кричат о демократии, вопят о притеснениях, взывают народ на бунт и акции неповиновения.

И эта пузырящаяся муть политического андеграунда, эта копоть бесноватых радикалов с тогами либерального разглагольствования считают себя демократами?

... Владимир Ульянов твердил, что любая кухарка может управлять государством и наши местные необольшевики с лейблами правых, центристов, националистов и т.д. горят желанием подтвердит слова Ильича.

Но он говорил о кухарках, а не о политических шлепанцах.

Как говорится, почувствуйте разницу...

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz