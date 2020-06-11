Настал конец света, или Это начало жизни…?

Люди, растерявшиеся в неожиданной для них ситуации, напоминают мне муравьев, которые пытаются убежать, чтобы не оказаться раздавленными под ногами...

Несмотря на непомерные амбиции, своенравие и тот аппетит, с которым мы за один присест готовы проглотить весь мир, я еще раз осознаю, что мы всего лишь крупинка, мизер в этом мире. Разве не из этого мы состоим?

Ну и что, что мы единственные разумные существа?! Ну и что, что Творец создал нас, как часть Вселенной! Мы считаем себя умными, готовыми ответить на все вопросы жизни...

Но нет, оказывается, есть беды, которые в одночасье могут выбить почву у нас из-под ног, нарушить привычный миропорядок и образ жизни, раз за разом напомнить нам обо всех наших ошибках, и тогда мы остаемся не у дел. Как же называется то, что ты делаешь? Почему ты перекраиваешь мир? Что за ненасытное желание выделяться, проливать кровь, мстить и крушить, придумывая разные мифы?

Глядя на этот мир, я неожиданно для себя понимаю, что мне знакомо это состояние Вселенной, словно кто-то шепчет мне эти слова... Шепот усиливается, и, преодолевая горы, леса, овраги, эхом вновь возвращается ко мне. Вспоминая неисчислимое количество сражений, две имевшие место в прошлом веке мировые войны, убеждаешься, что человек виновен в гибели миллионов себе подобных, во имя целей и идей, которые сегодня кажутся такими бессмысленными и никчемными.

С момента сотворения человека его руки запачканы кровью таких же смертных как и сам, других живых существ, он совершил столько преступлений, безнравственностей, нанес невосполнимый урон природе, окружающему миру, самому себе, своему здоровью... Их так много, что память просто отказывается вспомнить все...

Но останавливаемся ли мы на этом, говорим ли себе: "Хватит! Остановись!?"

Человек не извлек урок из своих ошибок и тогда, когда сотни тысяч лет назад брат убивал брата, не собирается делать это и сегодня, при этом периодически платит за все свои грехи, и никому не ведомо, продолжит ли он повторять свои ошибки, или встанет на путь истинный...

Порой я задумываюсь, а может такие глобальные беды как коронавирус ниспосланы нам в наказание за содеянное? Может это плата за то, что мы не придерживаемся постулатов священных книг и сошли с истинного пути?

За последние несколько десятилетий на планете погибло 30% живых существ, объем ресурсов питьевой воды уменьшился на 26%, уменьшились территории лесов, объем вредных испарений в атмосферу вырос на 62%. Видимо прогнозы ученых, утверждающих, что "скоро эти проблемы принесут страдания людям", стали сбываться... Вмешательство в природу, уничтожение невинных существ с целью больше заработать, обогатиться возвращается к нам пандемиями.

Что мы видим в итоге? Как строительная компания в Баку, стараясь побольше заработать, заливает бетоном растущие деревья, чтобы потом срубить их, или как чиновники присваивают на местах социальную помощь, выделяемую государством, или как уполномоченные лица с целью продажи прячут в домах родственников продовольственную помощь, которую Фонд Гейдара Алиева направляет малоимущим семьям... Сколько таких, которые не гнушаются ничем, и видят во всем только деньги...

На одном конце планеты землетрясения, штормы, на другом - цунами, наводнения... Где-то царит голод, а кто-то не знает, куда девать деньги. И где-то вместо зимы лето, а весной - ураганы и штормы, несущие смерть.

Как должен Всевышний наказать людей? Какими посланиями вразумить человека?

За последние несколько лет мировые банки, не переставая, печатают банкноты, все боятся, что экономические кризисы помешают нажиться, экономическая система заполняется кредитами. За всем этим нет никакой реальной экономики и серьезных ресурсов.

Человечество не должно было превращать деньги, материальные богатства в большую ценность, ставить себя в зависимое положение от непрестанного роста экономики. Миссия человека в том, чтобы сохранить нравственность, нести любовь, проявлять милосердие по отношению к другим, ценить превыше всего моральные ценности... Мы же основной целью жизни сделали материальные блага, предали те ценности, которые формировались тысячелетиями, заглушили в себе голос совести, наглухо закрыли дверь, которая вела в духовный мир...

Да, гениальные открытия принадлежат Нобелю, но чему они послужили по сути - концу человечности? Умирая от рака горла, Роберт Оппенгеймер, которого называют "отцом атомной бомбы", сказал: "Я стал Смертью, великим Разрушителем миров!"

Технологии облегчили нашу жизнь, мобильная связь раздвинула границы, послужив сближению людей. Но что произошло? Электронные письма, SMS, месседжи, отправляемые в социальных сетях, отняли у нас ПИСЬМА. Да и не только это... Мы словно одичали в этом бескрайнем, сером мире... Без чувств, эмоций, ощущений и мечтаний... Не обессудьте, но люди тех далеких лет, когда не было ни мобильных телефонов, ни нормальных средств связи, больше интересовались друг другом, проявляли больше тепла, берегли общение и близость, нежели сейчас... Тогда технологии не заменяли любовь, ей оставалось больше места... Чем больше технологии стали входить в нашу жизнь, чем физически сокращались расстояния, тем больше люди стали отдаляться друг от друга. Теперь у всех "умные" телефоны, планшеты, люди больше смотрят в мониторы, чем в глаза друг другу, и отчуждаются, живя под одной крышей. Виртуальные коммуникации отдаляют людей друг от друга, имитация общения приводит к холодным отношениям, создает серьезные социально-психологические проблемы для современного человека. Человек, сам того не ощущая, превращается в робота, утрачивает все чувства, становясь частью этих технологий. И уже не люди управляют технологиями, а они людьми. Порой, смотря на нынешнюю молодежь, пытаюсь представить их эмоции, первые признания в любви, то, как они передают чувства друг другу, их трепет и волнение ... И мне кажется, что той любви уже не осталось, и эти чувства, признания, клятвы и обещания не такие чистые, искрение, как тогда. Любовь тоже стала такой же искусственной и сразу же разбивается при первых испытаниях, ее место занимают другие эмоции, желания, амбиции, ценности. Чувства, которые казались любовью, превращаются в ненависть и взаимные обвинения. Если бы оставались те чистые чувства, верность, то молодые семьи не разводились бы при первом же споре, и статистика разводов не росла, становясь такой угрожающей. И кто знает, каким будет мир наших детей, внуков и правнуков, которые вместо игрушек предпочитают умные телефоны, планшеты вместо того, чтобы играть со сверстниками во дворе, чье воспитание, формируемое на основе мультфильмов и видеоигр, мы уже не можем полностью контролировать.

Можем ли мы вспомнить какое-то серьезное литературное событие, которое произошло в мире в последние годы, взявшую за душу песню, или запомнившийся фильм, театральную постановку? Литература, культура больше не может воспитывать людей, они утратили силу создавать образы, характеры, и на их примере воспитывать людей. Творческие ценности, которые должны были поднять уровень масс до высоких нравственных идеалов, упали до рыночного уровня. Сегодня налицо та горькая картина, когда большое искусство в плену у денег и рынка. Также и пресса, которая должна была бы выполнять миссию зеркала общества. Повсюду фейковые новости, читатель, зритель, слушатель не может понять, где правда, а где ложь. Сегодня пресса ведет себя так, как того требует рынок, жаждет завоевать уважение низкосортной аудитории социальных сетей. Достаточно посмотреть на страницы блогеров, которых якобы больше читает аудитория, на то, как они вводят в заблуждение массы, на их дешевые методы, используемые для того, чтобы завоевать популярность читателя. Повсюду дешевая реклама, коварные маркетинговые ходы. Человек, сам того не понимая, создал дорогущий мир, став его пленником. В этих реалиях человек ни о чем больше думать не может, кроме как о деньгах и материальной выгоде, он начинает больше работать, забывая о родных и близких, и у него не остается времени и энергии, чтобы сохранить свой нравственный мир. Деньги больше не средство для человека, а его высшая цель. И уже редко кто вспоминает нравственные идеи и героев, отдавших жизни за эти идеи, за человеческие ценности и за Родину. Все, прочитав рассказы о состоявшихся людях, пытаются добиться успеха, разбогатеть, люди мечутся, напряжены, переживают стрессы, не могут смеяться от души, и даже тогда, когда на первый взгляд кажется, что вроде все нормально и все есть, все-таки чего-то не хватает. Это недостающее чувство называется "СЧАСТЬЕ". Люди не могут стать счастливыми, насладиться этим чувством, находясь в стрессе. Никто даже не хочет вникать в то, что кроме дорогих телефонов, бытовых приборов, последних моделей автомобилей, роскошных вилл в жизни есть более важные вещи. Вдыхать запах свежескошенной травы, считать звезды, слушать звуки дождя и шум ветра, общаться с близкими за скромно накрытым столом, задуматься, уйдя в приятные воспоминания, слушать ласкающую слух музыку, посмотреть театральную постановку и потом вернуться домой с незабываемыми впечатлениями, это дорогого стоит. Стоило бы... Счастье, которое мы не можем найти в богатстве и роскоши, в жизни, все больше превращающейся в более комфортное и затратное ее состояние, оказывается так близко... Было близко... Просто его надо увидеть, почувствовать, понять, что оно превыше всего. Надо было...

Может, это и есть та правда, которую эпидемии хотят донести до человечества? А в действительности без "может быть", и это так и есть?

Эта пандемия направлена не против одного, конкретного лица, народа, государства, эта беда не знает границ. Высокие нравственные ценности, также как и пандемии, тоже не имеют границ, и людей в хорошем смысле слова можно "заражать" миром, любовью, милосердием, благотворительностью. Можно было бы...

Сегодня весь мир борется с пандемией, внимание всех акцентировано только на этом. Обратите внимание, в ближних и далеких странах больше нет военных операций, войн, люди отказались от оружия, не убивают, не шантажируют, не нападают друг на друга, не рушат дома, человечество объединило свои силы против этой беды, и пытается выйти из нее. Природа стала легче дышать, научные центры заявляют, что в последние несколько месяцев в окружающей среде произошли положительные экологические изменения, и ощутить свежий вдыхаемый воздух, чистое небо, зелень деревьев и пение птиц нетрудно и без утверждений этих центров. Значит, создать мир, в котором счастливыми могут почувствовать себя все живые существа, и больше всего, сам человек - в наших руках. Достаточно просто этого захотеть, постараться, объединить силы. Вместе мы сила!

Этот призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученный в ходе борьбы с пандемией, будет актуальным для всего мира и после победы над ней. Он станет месседжем для каждого, кто хочет создания прекрасного мира, в котором люди смогут жить в добрососедстве, счастье и радости, призывом ко всему человечеству сплотиться вокруг нравственных и духовных ценностей. И это не первый такой призыв Азербайджана, обращенный ко всему миру. Глобальными инициативами, ежегодно проводимыми международными гуманитарными форумами, направленными на распространение ценностей мультикультурализма, толерантности, превращение их в жизненные принципы для всех, на объединение людей во имя мира, развития и процветания, Азербайджан годами старается сплотить вокруг этого призыва всех, кто поддерживает на планете такие же здравые идеи. Жизнь показала, что у человечества нет другого выбора, кроме как объединить свои силы во имя здорового будущего. Азербайджан и в этот раз стал примером. Благодаря решимости главы государства, осуществленным под его руководством оперативным и упреждающим мерам, вниманию и заботе, проявляемому им о людях, Азербайджан стал одной из стран, претерпевшей минимальные потери во время пандемии, и хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась до полного искоренения этой напасти.

Президент Ильхам Алиев защищает не только жизнь и здоровье граждан, но и благодаря государственным мерам поддержки, обеспечивает их благосостояние.

В период карантина Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева не раз обращалась к народу. Это были обращения не только к азербайджанскому народу, но и ко всему миру: "Мы разные, но дом у нас один, общий. Не бывает чужой беды. Боль и страдания не имеют границ. Иммунитет к вирусу появится с созданием вакцины. Иммунитет к равнодушию каждый должен культивировать в себе сам". Отныне в мире нет места равнодушию. Может, нынешнее состояние планеты - это возможность хорошенько подумать?

И вновь эти "может быть", опять эти вопросы... Это мы довели мир до такого состояния, и мы же должны сообща его изменить! Дезинфекцией дорог и улиц этого не решить, необходимо очистить свои мысли и чувства. Мы должны суметь очиститься. Либо мы справимся с этим, либо должны будем смириться с концом света. В противном случае этот мир сотрет нас, и тогда... Тогда нам придется заново прожить свою жизнь. Так не настало ли время превратить конец света в его начало?

Имамверди Исмайлов, депутат Милли Меджлиса, писатель-публицист