https://news.day.az/politics/1243422.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедлы» «Азерэнержи» в Хатаинском районе Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедлы» «Азерэнержи» в Хатаинском районе Баку - ФОТО
11 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе города Баку подстанции "Ахмедлы" мощностью 110/35/10 киловольт Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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