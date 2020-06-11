Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедлы» «Азерэнержи» в Хатаинском районе Баку

11 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе города Баку подстанции "Ахмедлы" мощностью 110/35/10 киловольт Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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