Армения отказалась от российского кредита по Мецаморской АЭС

Армения отказалась продлить срок использования остатка российского кредита для Армянской АЭС. Армения посчитала выгодным предоставить бюджетный кредит из имеющихся у нее финансовых средств и решить проблему таким образом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в среду в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, заверив, что это не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Армяно-российские отношения стабильны, это стратегические и партнерские отношения.

"Но в то же время, в нашей стране есть проблема эффективного использования кредитов. Мы унаследовали различные кредитные средства, сроки которых были либо на этапе потребления, либо исчерпаны. И на этом этапе мы посчитали, что для нашей страны будет выгоднее предоставить бюджетный кредит из имеющихся у нас других кредитных средств или из имеющихся у нас финансовых средств и таким образом решить стоящую перед нами задачу", - сказал Папикян.

Министр также отметил, что компания "Росатом" является основной осуществляющей компанией. Договоры с партнерами есть, и в результате предоставления финансовых средств строительные работы будут продолжены в надлежащем порядке.

Ранее для реализации работ по модернизации 2-го энергоблока Армянской АЭС с Россией было достигнуто соглашение о привлечении кредитных средств в размере $270 млн. РФ должна была предоставить еще $30 млн. в качестве гранта.