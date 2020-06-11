Европарламент отправил Армению в нокаут

Сказать, что документ, принятый накануне в Европарламенте, является серьезным ударом по Еревану, ничего не сказать. В Армении пока не комментируют случившееся. Шок, да и критическая ситуация с коронавирусом не дает отвлечься на другие вопросы. Между тем, эти самые другие вопросы являются основополагающими и в значительной мере определяют ту страшную ситуацию, в которой недееспособный и беспомощный агрессор оказался сегодня.

В среду, 11 июня в Европейском парламенте, структуре, которую армянское лобби пока никак не может взять под контроль, докладчиками по странам Южного Кавказа было принято совместное заявление.

Докладчики ЕП по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместный документ, касающийся планов Еревана по строительству очередной магистрали на оккупированные территории.

В международных организациях и раньше звучала поддержка справедливой позиции Азербайджана. Но это первый случай, когда сразу несколько должностных лиц ЕП выступают совместно против незаконной деятельности Армении. С этой точки зрения заявление можно назвать историческим.

Объявленное в прошлом году строительство третьей автомагистрали, соединяющей Армению и Нагорный Карабах, начнется в ближайшее время, отмечено в заявлении. Эта новая дорожная инфраструктура свяжет город Капан в Армении с поселком Гадрутом (Ходжавендский район) в НК и пройдет через Губадлинский и Джебраильский районы, которые, как подчеркивается в документе, также оккупированы.

"В принципе, мы поддерживаем проекты, которые способствуют региональному сотрудничеству, связям и контактам между людьми в Восточном соседстве. При этом решение о создании этой дороги было принято без согласия компетентных органов власти Азербайджана - в нарушение международного права. Кроме того, оно могло бы символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его окрестностей. Поэтому мы очень сожалеем об этой инициативе, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению", - говорится в документе.

Очень важно, что в заявлении захваченные Арменией территории Азербайджана указываются именно как оккупированные. И самое главное - прозвучавшие в документе акценты говорят о том, что в международных структурах уже четко понимают, что своими действиями Армения пытается узаконить результаты оккупации, и указывают Еревану на недопустимость подобных действий. Для полного же выхода мирного процесса из тупика важно, чтобы свою четкую позицию высказали сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Сопреды пока что стараются лавировать, уходить от четких определений Армении оккупантом. Но лед уже тронулся.

Год назад тогдашний секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о планах армянского правительства построить в 2020 году построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Протяженность дороги должна составить 150 км.

Практически сразу после этого заявления в Армении зазвучали сомнения в том, что Ереван способен будет осуществить такой проект. Конечно, о его незаконности и провокационности никто не говорил, но многие сомневались, что у Армении на это элементарно найдутся деньги. Аналитики расценили заявление главы СНБ как пропаганду и преждевременное бахвальство властей. Очень уж оно напоминало грандиозные планы Еревана по строительству железной дороги Армения-Иран, возведению новой АЭС и прочим неосуществившимся проектам.

Отметим, что дорога, называемая оккупантами "южным направлением", будет третьей по счету, построенной Арменией на захваченных ею азербайджанских землях. Первая, так сказать, северная, это Варденис-Агдере, вторая - Горус-Лачин. Данная дорожная инфраструктура была создана на деньги диаспоры, с которой у прежних властей Армении были хорошие отношения, и предназначались для транспортировки незаконно добываемых в Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине полезных ископаемых - в первую очередь золота и меди. По третьей дороге, как ожидается, армянская сторона планирует вывозить выращиваемые на оккупированных территориях наркотики, древесину и прочие природные ресурсы.

Таким образом, незаконно создаваемая Ереваном дорожная инфраструктура нарушает международное законодательство по всем статьям. Это и военная агрессия, и незаконное строительство, и нарушение международно признанных границ государства, и контрабанда, и наркоторговля. Деяния армянской стороны подпадают под множество статей и пунктов.

Целый год вопрос строительства "южного направления" не поднимался. Почему о нем вдруг заговорили сейчас? Должно быть, потому, что ситуация в Армении близка к критической, и в политическом, и в экономическом, и в эпидемиологическом плане. Именно сейчас, когда страна не может найти деньги на борьбу с коронавирусом, она объявляет о начале реализации дорогостоящего проекта, на который у нее по определению нет средств...

Возвращаясь к совместному заявлению Европарламента, стоит отметить, что среди подписавших его евродепутатов значится бывший президент Румынии Траян Басеску, являющийся в настоящее время докладчиком по Армении Комитете по международным отношениям Европейского парламента. Помнится, в прошлом году в армянских СМИ и экспертных кругах был поднят большой шум по поводу его назначения на эту позицию. Этот факт в Армении назвали однозначной победой азербайджанской дипломатии. Дело в том, что в бытность главой Румынии Басеску поддерживал очень хорошие, дружеские отношения с руководством Азербайджана. И в Ереване опасались, что докладчик не будет играть по армянским правилам.

"В случае с нашим новым докладчиком Армению ожидают неприятные сюрпризы в отчетах Европарламента по карабахскому вопросу в течение следующих пяти лет", - писали армянские СМИ.

Как раз накануне Ереван получил первый из таких сюрпризов. Но главные сюрпризы, думается, впереди.

Зульфугар Ибрагимов