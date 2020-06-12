Фикрет Садыхов: Заявление Европарламента - победа азербайджанской дипломатии

В среду, 10 июня докладчики ЕП по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместный документ, касающийся планов Еревана по строительству очередной магистрали на оккупированные территории.

В заявлении осуждаются планы Армении без разрешения Баку построить дорогу на оккупированных территориях Азербайджана и символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Заявление, принятое в Европарламенте, это победа азербайджанской дипломатии, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, это очередной неприкрытый удар по амбициям Армении, стремящейся к расширению жизненного пространства, еще один важный документ, осуждающий незаконную деятельность армян на оккупированных территориях Азербайджана и подтверждающий целостность нашей страны.

"Несомненно, сегодня все чаще просматривается здравый подход европейского сообщества к теме сепаратизма и его намерениям запустить разрушительный вирус в самой Европе. Это очередная победа азербайджанской дипломатии, проводящей все более наступательную политику в европейском направлении. Этим заявлением Европа, сама столкнувшись с вирусом сепаратизма, дала понять, что подобные намерения будут жестко осуждаться, и незаконная оккупация чужих земель неприемлема", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева