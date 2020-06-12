Своевременная реакция на пандемию спасла Азербайджан от катастрофического развития событий

Азербайджан очень четко и своевременно отреагировал на пандемическую угрозу, благодаря чему удалось предотвратить катастрофическое распространение инфекции.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Своевременно были приняты карантинные меры, меры изоляции, государство сделало все возможное для того, чтобы обеспечить страну защитными средствами, в том числе медицинских работников, которые находятся на передовой, отметил парламентарий.

"Действия Азербайджана были четкими, регламентированными и соответствовали мировым стандартам. Это было отмечено многими международными организациями. Одновременно Азербайджан оказал помощь многим странам мира, которые были неспособны самостоятельно защитить себя. 10 миллионов было перечислено Всемирной организации здравоохранения для стран Латинской Америки, Азии и Африки. На днях наша страна выделила помощь Йемену, очень серьезно страдающему от пандемии. Поэтому я думаю, что в этом направлении Азербайджан продемонстрировал солидарность, гуманизм и внимание к человеческому фактору", - сказал азербайджанский депутат.

Асим Моллазаде присоединился к словам Президента Ильхама Алиева в адрес азербайджанских врачей. Действительно, эти люди рискуют своей жизнью, месяцами не видят родных и близких, вынуждены постоянно находиться в защитной одежде, что очень тяжело. Медики ежедневно сталкиваются с очень большой опасностью, работают не покладая рук и борются за жизни людей. Очень низкий уровень смертности у нас достигнут, в первую очередь, за счет профессионализма и самоотверженности врачей, считает депутат.

"Думаю, борьба с вирусной угрозой должна продолжаться. В этом плане действия, направленные на продолжение карантина, являются абсолютно обоснованными. Очень важно, чтобы каждый гражданин чувствовал ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких, пользовался средствами личной защиты и соблюдал социальную дистанцию", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева