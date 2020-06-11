https://news.day.az/politics/1243488.html Радикалы разбегаются - отставки в т.н. "Нацсовете"
Радикалы разбегаются - отставки в т.н. "Нацсовете"
Зампредседателя Исламской партии Азербайджана Ровшан Ахмедли подал в отставку и вышел из состава Центра координации так называемого "Национального совета".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал сам Ахмедли.
Он подчеркнул, что посчитал невозможным и бесполезным оставаться в т.н. "Национальном совете".
Отметим, что ранее в этой "организации" также подали в отставку Эльданиз Гулиев, Рафиг Манафлы и Намизед Сафаров.
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