Проекты Азербайджана и России успешно реализуются, невзирая на пандемию

На позитивном развитии российско-азербайджанского сотрудничества не должны сказываться никакие процессы, в том числе влияние пандемии.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, отвечая на вопрос Trend о возможных рисках в развитии региональных проектов в Каспийском регионе, которые не исключаются в результате экономической конкуренции США и Китая и последствий COVİD-19.

Соответственно, реализация ключевых региональных проектов с участием России и Азербайджана, а также подходы сторон в вопросах взаимных интересов не будут подвержены изменениям, невзирая на влияние пандемии и других внешних факторов.

Касаясь вопросов безопасности и региональных проектов, в которых задействованы Россия и Азербайджан, в частности, на Каспийском направлении, посол отметил, что функции совместной стратегии сторон отражены в Каспийской конвенции, которая была подписана странами каспийской пятерки в августе 2018 года.

Процесс работы над этим документом шел на протяжении порядка двадцати лет, подчеркнул посол РФ.

В тексте данной Конвенции зафиксированы основные положения с учетом интересов и вопросов безопасности всех задействованных сторон. В том числе, использование Каспийского моря в мирных целях, обеспечение стабильного баланса вооружений, не присутствие на Каспии вооруженных сил третьих стран и ряд других ключевых параметров, направленных на обеспечение безопасности и развитие сотрудничества стран Каспийского региона.

В выступлении М. Бочарникова также были отмечены приоритеты внешней политики РФ.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно прозрачны: это укрепление доверия, борьба с общими угрозами, расширение торгово-экономического сотрудничества, расширение контактов в гуманитарной и культурной сфере", - сказал М. Бочарников, особо подчеркивая высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.

В вопросе Trend также было отмечено, что неурегулированные конфликты, в частности, армяно-азербайджанский конфликт, создают потенциальные риски дестабилизации ситуации в регионе.

В выступлении посла РФ было подчеркнуто, что Россия, используя весь арсенал политико-дипломатических инструментов и свой международный авторитет, стремится к укреплению ооноцентричного характера глобальной архитектуры.

"Принимая во внимание ту роль, которая отведена "пятерке постоянных членов Совета Безопасности ООН в Уставе этой организации, Президент РФ Владимир Путин в начале года выдвинул инициативу проведения саммита глав государств и правительств постоянных членов СБ ООН, для того, чтобы рассмотреть весь комплекс задач, требующих решения на высшем уровне, в том числе мер укрепления доверия и снижения военной опасности, проблематики всех сфер, связанных с безопасностью в мире. Все члены СБ ООН поддержали эту инициативу", - отмечено в выступлении Михаила Бочарникова.

В этой связи формируются ожидания, что вопрос исполнения четырех резолюций СБ ООН относительно урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта может получить новый импульс.