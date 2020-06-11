Шуша это Азербайджан

Никола Пашиняна ожидает страшный скандал. Никакие сотни смертей от коронавируса не смогут сравниться по катастрофичности с ситуацией, которую обнародовали только что члены террористической организации "Сасна црер".

Суть ситуации такова: среди доставленных из России в Армению на днях армян был уроженец оккупированного Карабаха. По всей видимости, у него был выявлен коронавирус, и столичная клиническая больница округа Норк решила отделаться от больного, сплавив его на "историческую родину", то есть в Карабах. Местом изоляции носителя инфекции была назначена шушинская больница. Все бы ничего, если бы не запись в сопроводительной выписке: "Адрес изоляции: Азербайджан, город Шуши".

Нетрудно представить, какую реакцию вызвало правильное указание места назначения. Ну, почти правильное, если не считать окончания названия азербайджанского города Шуша. Кто-то в больнице Норка выписывая направление, автоматически указал правильное название страны, в которой располагается город. Или же не автоматически, а сознательно. В то же время мы далеки от мысли, что правильный адрес был указан из соображений справедливости. Ситуация имеет скорее внутриполитическую подоплеку.

Как бы там ни было, направление попало на глаза террористам "Сасна црер", которые считают себя главной опорой оккупационного режима.

"Правительство Армении обязано официально разъяснить эти предательские действия и предпринять меры для привлечения виновных к ответственности. Если правительство не выполнит указанные шаги, то возьмет на себя ответственность за измену", - говорится в секретариате "Сасна Црер".

В этой ситуации Николу Пашиняну отмолчаться не удастся. Несмотря на то, что он сам вывел террористов из тюрем, они не простят ему терпимости к так называемым предателям. Врачи ереванской больницы могли бы обозвать маму лидера саснацреровцев и не ответить за это, но указать принадлежность Азербайджану оккупированных территорий, которые никто в мире не признает за Арменией, это уже слишком. Пашиняну придется устраивать дознание, мобилизовать органы безопасности и полиции, раздуть громкое дело, чтобы показательно наказать какую-нибудь медсестру из регистратуры инфекционной клиники. Потому что террористы конкретно указали ему, что в противном случае за измену ответит лично он.

Посмотрим, будет ли у взрыва "патриотизма" и угроз властям Армении продолжение. Ситуация действительно любопытная. Хотелось бы взглянуть на того, кто не побоялся написать "Азербайджан, город Шуша". И если это не просто провокация или подстава, а сознательный шаг, это будет свидетельствовать о том, что не все еще потеряно для армянского народа, и ему осталось на будущее еще кое-что кроме бандитской "Сасна црер".

Зульфугар Ибрагимов