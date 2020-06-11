https://news.day.az/politics/1243636.html Новое назначение в Главном медуправлении минобороны Азербайджана
Новое назначение в Главном медуправлении минобороны Азербайджана
Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны.
Также было отмечено, что приказом министра обороны начальник Центрального клинического госпиталя ВС Азербайджана полковник медицинской службы Тофиг Тагиев назначен на вышестоящую должность главного кардиолога Главного медицинского управления министерства обороны.
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