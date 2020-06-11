Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом

В результате успешных боевых действий азербайджанской армии, в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Наше выгодное стратегическое положение вынуждает противника тратить значительные средства на строительство новых дорог. Имеющиеся на вооружении азербайджанской армии огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения, говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.