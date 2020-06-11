МИД Азербайджана: Политика Армении, направленная на аннексию оккупированных территорий Азербайджана, обречена на провал

Политика Армении, направленная на аннексию оккупированных территорий Азербайджана, обречена на провал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи со строительством Арменией третьей магистрали, соединяющей оккупированные территории Азербайджана со страной-оккупантом.

"Строительство очередной, третьей магистрали, связывающей Армению с находящимся под оккупацией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана, является частью незаконной деятельности, осуществляемой оккупантской Арменией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. Этот шаг Армении направлен на закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, а также может послужить целенаправленному изменению демографической ситуации на этих территориях, продолжению незаконного заселения, разграбления, эксплуатации природных ресурсов оккупированных территорий. В подготовленном МИД еще в 2016 году отчете "Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана", а также в отчетах, подготовленных МИД и ОАО "Азеркосмос" в 2019 году, с отражением незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана на снимках со спутника, представлено достаточно доказательств, подтверждающих незаконную деятельность страны-оккупанта. Эти доказательства выявляют тот факт, что Армения играет роль транспортного пункта в перевозке на международные рынки незаконно произведенной на оккупированной территории Азербайджана продукции, а также природных ресурсов страны. Незаконные действия Армении противоречат ее международным обязательствам, а также являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов. Вся ответственность за политику агрессии в отношении Азербайджана, удержание азербайджанских территорий под военной оккупацией и нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях, а также за всю незаконную деятельность, осуществляемую на этих землях, лежит на Армении. Страна-оккупант рано или поздно ответит за содеянное", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.