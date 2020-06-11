Кабинет министров внес изменения в жесткий карантинный режим

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров № 196 от 9 июня 2020 года "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского, Евлахского и Исмаиллинского районов".

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии с поправкой, в вышеперечисленных районах с 00:00 14 июня до 06:00 часов 16 июня в режиме жесткого особого карантина разрешается работать аптекам, осуществляющим адресную доставку заказанных лекарственных средств. Кроме того разрешена деятельность по сбору сельскохозяйственной продукции в районах, а также в сфере орошения, неотложных ветеринарных и фитосанитарных услуг.

Передвижение физических лиц, действующих в указанных сферах, будет разрешено на основании справки территориальных представительств местных органов исполнительной власти по месту пребывания. Соответствующая справка должна быть получена фермером до ужесточения особого карантинного режима, в справке будут указаны фамилия, имя, отчество физического лица, серия и номер удостоверения личности, территория, на которой разрешено движение, и срок действия справки. В районах разрешена деятельность по сбору сельскохозяйственной продукции, а также движение сельскохозяйственной техники в связи с орошением, неотложными ветеринарными и природоохранными услугами.