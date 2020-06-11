Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Турции в Азербайджане

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 11 июня встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщили в четверг Day.Az в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, спикер сообщила, что отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня находятся на высоком уровне. Было отмечено, что взаимные визиты и встречи глав обеих государств имею большое значение в достижении нынешнего уровня отношений. Развитие межпарламентских связей, которые занимают особое место в системе межгосударственных отношений, оказывает позитивное влияние на эту сферу.

Гафарова выразила уверенность в том, что деятельность посла дружественной и братской Турции в Азербайджане внесет свой вклад в дальнейшее углубление сотрудничества во всех сферах. Спикер подчеркнула, что дружба Азербайджана и Турции непоколебима и никакая сила не может изменить это.

Выразив благодарность за теплый прием, Эркан Озорал пожелал Сахибе Гафаровой успехов на должности председателя Милли Меджлиса. Посол отметил, что его страна всегда поддерживает Азербайджан, и отношения будут укрепляться и в дальнейшем.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно нынешних и будущих перспектив развития межпарламентских связей, путей урегулирования региональных конфликтов, а также других вопросов, интересующих стороны.