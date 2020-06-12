Глава МИД Венгрии призвал ЕС подписать всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном

Новое всеобъемлющее двустороннее соглашение между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном должно быть подписано.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на новостное агентство Daily News Hungary, сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он сделал заявление в видео, размещенном в Facebook по итогам онлайн-конференции министров иностранных дел ЕС и шести стран Восточного партнерства, которая состоялась 11 июня 2020 года.

Сийярто сказал, что Восточное партнерство имеет важное значение для Европейского Союза в постпандемическом мире, в котором ничто не останется таким же, как прежде, и это в равной степени относится к политике и экономике.

"ЕС нужны третьи страны в качестве партнеров и союзников, и до сих пор он лишь на словах говорил о важности Восточного партнерства. Однако сегодня было сделано четыре конкретных предложения", - сказал он.

По его словам, одно из этих предложений касается всеобъемлющего соглашения между ЕС и Азербайджаном.

"Соглашение о партнерстве с Азербайджаном должно быть подписано. Азербайджан, объем добычи природного газа которого постоянно растет, будет играть важную роль в поставках энергоресурсов", - сказал он.

Отметим, что 11 июня 2020 года министры иностранных дел стран Восточного партнерства провели видеоконференцию в рамках подготовки к видеоконференции лидеров стран Восточного партнерства, которая состоится 18 июня 2020 года.