https://news.day.az/politics/1243730.html Начальник Национальной службы георазведки МЭПР освобожден от должности
Начальник Национальной службы георазведки МЭПР освобожден от должности
Начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Мурсал Алиев освобожден от должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, М.Алиев назначен на другую должность в том же министерстве.
Глава пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова подтвердила данную информацию.
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