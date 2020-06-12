Начальник Национальной службы георазведки МЭПР освобожден от должности

Начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Мурсал Алиев освобожден от должности.  

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, М.Алиев назначен на другую должность в том же министерстве.  

Глава пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова подтвердила данную информацию.  