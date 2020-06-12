Открытый демарш Еревана против Москвы: судьбу "Мецаморской" АЭС будут решать Европа и США

Ненавистная и по сути враждебная политика армянских властей против официальной Москвы, с каждым днем набирает обороты.

Накануне, стало известно, что правительство Армении отказалось от российского кредита для модернизации устаревшей Мецаморской АЭС. Россия должна была выдать кредит в размере 270 млн долларов.

Руководитель проекта по модернизации АЭС с российской стороны Юрий Свириденко заявлял, что основные работы в рамках российского кредита запланированы на 2021 год. Хотя окончательного решения вопроса не было, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Официальный Ереван заявил, что якобы, решил завершить работы за счет средств полупустого госбюджета. Однако, эксперты уверены, премьер Пашинян и его команда выполняют заказ западных спонсоров.

Министр территориального управления и инфраструктуры республики Сурен Папикян заявил, что в течение последнего года обсуждалось продление срока по выплатам кредита, а также предоставление средств на льготных условиях.

"Мы не достигли согласия, отказались от кредита, остаток работ правительство Армении профинансирует из собственных средств. Договор с генеральным подрядчиком работ по модернизации "Русатом сервис" сохранится", - отметил министр.

По данным российского издания, отказ от кредита продиктован политическими мотивами и навязан Еревану западными кругами, заинтересованными в консервации АЭС и создании новой ядерной станции с участием Франции или США.

Так, еще в феврале США оперативно выслали в столицу Армении внушительную делегацию из чиновников и экспертов по вопросам ядерной безопасности. В ходе встреч, замминистра территориального управления и инфраструктур РА Акоп Варданян и представители Госсекретариата и Департамента энергетики США обсудили вопросы углубления сотрудничества Армении и США в сфере ядерной энергетики. Тогда члены делегации США подчеркнули, что американская сторона заинтересована в углублении взаимодействия с Арменией в сфере энергетики и вопросах безопасной эксплуатации ядерной энергетики.

На встрече был обсужден вопрос безопасной эксплуатации Мецаморской атомной станции, строительства на ее территории малой фотовольтной станции, программы мероприятий по управлению радиоактивными отходами и возможностей содействия американской стороны.

Тогда Варданян отметил, что армянская сторона заинтересована в перспективах строительства малого модульного реактора американского производства.

Источники сообщают, что Запад и в частности США выступают против модернизации достаточно устаревшей и представляющей угрозу целому региону Мецаморской АЭС, выдвигая идею о строительстве новой, "более правильной" АЭС с участием финансовых ресурсов и специалистов из Франции или США.

Хотя, еще в конце прошлого года Папикян отмечал, что Россия и Армения согласовали вопрос продления российского кредита до конца 2020 года. РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Многие не сомневались, что Ереван продаст интересы Москвы в вопросе Мецаморской АЭС американцам, это было ясно уже сразу после "бархатной революции", когда Пашинян в ранге премьера вынашивал идею создании новой АЭС. В ЕС даже огласили сумму, которую готовы выделить Еревану для новой АЭС - 5 млрд долларов.

Откровенный демарш против России в Армении в последнее время стал трендом. В частности, Ереван недавно инициировал переговоры о снижении цен на газ, после чего МИД РФ упрекнул республику в попытке воспользоваться союзническими отношениями для уменьшения контрактной цены российского газа на фоне падения мировых цен на энергоносители.

Кроме того, под пристальным вниманием правоохранительных органов республики находится деятельность "Южно-Кавказской железной дороги" (ЮКЖД, 100%-ная "дочка" ОАО "Российские железные дороги"). В офисе компании прошел обыск в связи с возможными злоупотреблениями.