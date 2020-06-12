Как Европарламент армян до истерики довел

Реакция в Армении на последнее заявление Европарламента касательно карабахского конфликта оказалась еще более панической, чем можно было ожидать. Видимо, голос справедливости, прозвучавший в ЕП, оказался большой неожиданностью для наших агрессивных соседей. Оккупант, привыкший получать сладкие леденцы в европейских структурах, вдруг получил вместо конфет горькую пилюлю.

Напомним, что в среду в Европейском парламенте было принято совместное заявление докладчиков ЕП по Азербайджану Желены Завко, по Армении - Траяна Бэсеску и сопредседателя Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марии Кальюранд. Заявление было подготовлено в связи с намерением Армении начать строительство дороги из Капана в Гадрут (оккупированный Ходжавендский район) через территории находящихся под армянской оккупацией Губадлинского и Джебраильского районов. В документе подчеркивается, что решение о строительстве магистрали было принято без согласия компетентных органов власти Азербайджана - в нарушение международного права. Кроме того, оно могло бы символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Очень интересно наблюдать за тем, что говорят и как мечутся сегодня в Армении. Ведь в заявлении четко прописан факт оккупации ею азербайджанских территорий и раскрыты планы Еревана по легитимации итогов армянской агрессии начала 90-х.

"Это заявление - полный провал парламентской дипломатии, в том числе работы парламентской комиссии по внешним связям, оно было принято при попустительстве или согласии армянской стороны и угрожает национальной безопасности Армении", - пафосно заявила журналистам бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

Алавердян, как и ожидалось, набросилась на власти, которые "взяли на вооружение тактику установления мира и согласия с внешним противником". Такие результаты, считает она, свидетельствуют о пораженческом курсе руководства страны, а вот раньше, дескать, при прежних властях, Баку всегда получал резкий ответ.

Огромный зуб на Европарламент вырос и у так называемого омбудсмена Нагорного Карабаха. Этот сомнительный деятель выразил свое "фи" в Facebook, обвинив евродепутатов в том, что их заявление "написано в Баку". Бегларян буквально потребовал от европейских чиновников заткнуться, если уж они не посещают оккупированные территории, не осуждают Азербайджан и не благодарят Армению и сепаратистов за соблюдение международного права (?!).

Очень, очень сердитый товарищ. Так называемый омбудсмен разве что не матерился в адрес подписавших заявление депутатов ЕП.

А вот экс-президент Серж Саргсян пожаловался адресно, и не кому-нибудь, а президенту Европейской народной партии Дональду Туску. Саргсян, получивший возможность заявить о себе, очень возмущен тем фактом, что среди подписавших заявление - члены фракции ЕНП в Европарламенте Траян Бэсеску и Желена Завко. Дело в том, что руководимая им Республиканская партия является партнером ЕНП, и Саргсян почему-то решил, что это дает Армении какие-то права.

В принципе, разочарование и шок армянской стороны понять можно. До последнего времени европейские организации служили агрессору площадкой для игр, армянское лобби устанавливало свои правила, блокировало важные решения по карабахскому конфликту, инициировало антиазербайджанские кампании и провокации. Делалось это достаточно успешно, потому что у диаспоры денег и влияния достаточно, а хорошо жить хотят не только члены лобби. К тому же, в ходу были совсем другие тренды. Они в какой-то мере продолжают использоваться сегодня ПАСЕ, где стараются не замечать, насколько все переменилось.

Что же касается апеллирования полевого командира, мошенника и военного преступника Сержа Саргсяна к руководству ЕНП, то хотелось бы напомнить, что год назад президент Совета Европейского Союза Дональд Туск побывал в нашем регионе, посетил Баку и Ереван и выступил с рядом заявлений. Надолго запомнились армянской стороне следующие слова Туска: "Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана". Особенно возмутило армян то, что президент Совета ЕС при этом ни словом не обмолвился о "праве на самоопределение".

Напомним также, что за день до приезда Дональда Туска в Баку, 8 июля 2019 года, в Люксембурге на 28-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция, впервые обозначившая полную поддержку Европой территориальной целостности Азербайджана наряду с неприкосновенностью границ других стран.

В документе отмечается, что ПА ОБСЕ "рекомендует активизировать ориентированные на достижение конкретных результатов обсуждения в рамках согласованных форматов в области разрешения конфликтов и призывает стороны конфликтов вступить в переговоры добросовестно, без предварительных условий, с целью достижения всеобъемлющего и прочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Республики Молдова".

После того заявления в Ереване должны были понять, что все начало меняться. Не следовало это воспринимать просто как недосмотр лобби или же результат неактивности МИД Армении. Мнацаканян или лоббисты тут совершенно не при чем. Появление заявлений, спустя три десятилетия, наконец, отразивших реалии карабахского конфликта и пусть даже косвенно, но указавших на агрессора, - это результат меняющихся глобальных процессов, изменившейся роли и места Азербайджана и, конечно же, активности и компетентности азербайджанской дипломатии.

Век проармянских истерик в Европе подходит к концу. В Армении должны принять эту реальность, умерить аппетиты и начать думать о достойном будущем для страны в мире и согласии с соседями. Другого выхода у Армении нет.

Зульфугар Ибрагимов