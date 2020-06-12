США передали Азербайджану оборудование для борьбы с COVİD-19
США направили в Азербайджан гуманитарную помощь с целью оказания поддержки стране в борьбе с инфекцией коронавируса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу посольства США в Азербайджане в Facebook.
Как сообщили в посольстве, помощь была оказана по линии организаций - Европейское командование вооружённых сил США и представительство Агентства США по международному развитию в Азербайджане.
В посольстве отметили, что гуманитарная помощь заключалась в передаче жизненно важного оборудования Агентству пищевой безопасности Азербайджана.
"Европейское командование вооружённых сил США и USAID в Азербайджане доставили жизненно необходимое оборудование Агентству пищевой безопасности Азербайджана, чтобы помочь стране в его борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении посольства.
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