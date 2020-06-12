США передали Азербайджану оборудование для борьбы с COVİD-19

США направили в Азербайджан гуманитарную помощь с целью оказания поддержки стране в борьбе с инфекцией коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу посольства США в Азербайджане в Facebook.

Как сообщили в посольстве, помощь была оказана по линии организаций - Европейское командование вооружённых сил США и представительство Агентства США по международному развитию в Азербайджане.

В посольстве отметили, что гуманитарная помощь заключалась в передаче жизненно важного оборудования Агентству пищевой безопасности Азербайджана.

"Европейское командование вооружённых сил США и USAID в Азербайджане доставили жизненно необходимое оборудование Агентству пищевой безопасности Азербайджана, чтобы помочь стране в его борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении посольства.