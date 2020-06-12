Сахиба Гафарова призвала граждан соблюдать рекомендации Оперативного штаба

Депутат от 98-го Шамкирского городского избирательного округа, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова провела очередной прием избирателей в формате видеоконференции, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи были выслушаны обращения избирателей, отмечено, что в связи с вопросами, поднятыми избирателями на прежних видеоприемах, соответствующим госструктурам были направлены запросы, а часть вопросов решена.

Гафарова сказала, что в стране под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляются важные работы по улучшению жизненных условий граждан, мероприятия по социальной поддержке широкого круга населения. В том числе, основу деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой тоже составляет забота о людях, и руководимый ею Фонд Гейдара Алиева выдвигает очень важные инициативы, реализует проекты в этом направлении.

Проинформировав о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и дальнейшему усилению социальной защиты населения в стране, Гафарова подчеркнула важность соблюдения каждым рекомендаций Оперативного штаба, призвав избирателей придерживаться правил личной гигиены и медико-профилактических мер, соблюдать социальную дистанцию, не выходить из дома без надобности, минимизировать контакты в общественных местах.

На встрече присутствовали и представители ИВ Шамкирского района.

Ряд вопросов в обращениях избирателей был местного характера, поэтому они были направлены на рассмотрение представителей ИВ, для рассмотрения остальных обращений в соответствующие органы были направлены запросы.