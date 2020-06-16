Международное сообщество в очередной раз подтвердило: Армения не имеет никаких прав на оккупированный Карабах

На днях в Европейском парламенте было принято совместное заявление докладчиков ЕП по Азербайджану Желены Завко, по Армении - Траяна Бэсеску и сопредседателя Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марии Кальюранд. Этот чрезвычайно важный документ был подготовлен в связи с намерением Армении начать строительство дороги из Капана в Гадрут (оккупированный Хорджавендский район) через территории находящихся под армянской оккупацией Губадлинский и Джебраильский районы.

Об основных моментах этого документа Day.Az побеседовал с доктором юридических наук, профессором Намиком Алиевым.

Следует отметить, что это, пожалуй, впервые должностные лица Европарламента принимают и оглашают совместный документ о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. Данное заявление, как мы знаем, было принято в связи со "скорым началом строительства дороги, которая напрямую соединит Армению и Нагорный Карабах в рамках проекта, о котором было заявлено в прошлом году".

Европарламент назвал Армению оккупантом и призвал ее к урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках признанных международным сообществом границ Азербайджана. В заявлении совершенно логично отмечается, что решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана, что является нарушением норм международного права, сказал наш собеседник.

Поясняя, доктор юридических наук отметил, что в международном праве в термин "оккупация" изначально заложен временный характер, предполагающий, что со временем оккупации приходит конец: либо военным путем, либо путем мирных дипломатических переговоров. Эта международно-правовая норма является также законом жизни, законом истории. Именно поэтому в заявлении отмечается, что "это (строительство новой дороги) может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его прилегающих территорий. Поэтому мы считаем эту инициативу предосудительной, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению".

В соответствии с нормами гуманитарного права, оккупация не предоставляет оккупирующему государству суверенитета над оккупированной территорией.

Выдающийся специалист в области международного гуманитарного права Ханс-Петер Гассер пишет: "Аннексия завоеванной территории запрещена международным правом. Это непременно означает, что, если одно государство приобретает власть над частями территории другого государства с помощью силы или угрозы силой, такая ситуация должна рассматриваться как временная согласно международному праву. Международное право касательно враждебной оккупации должно, следовательно, пониматься как означающее, что оккупирующая держава не является суверенной, но осуществляет непостоянный, временный контроль над иностранной территорией". Оккупирующее государство, в соответствии с международным правом не имеет права проводить на этой территории какие-либо действия, меняющие этнический состав, наносящие другой ущерб (экологии, истории, культуре и т.д.) данной территории, изменять ее инфраструктуру. Оккупация - временное явление, и чем быстрее она будет прекращена, тем лучше не только пострадавшему государству, но и народу страны-оккупанта.

Таким образом, наблюдая за действиями всех основных геополитических акторов этого конфликта, можно прийти к выводу, что наступил период осознания ими необходимости разрешения конфликта, как выразились главы государств - сопредседателей Минской группы, "изменения статус-кво". Принципиальный вопрос, на который еще не получен ответ - каким образом будет разрешен конфликт и восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики.

В то же время хочу отметить, что в Европе в последнее время ощущается возвращение к здравомыслию и приоритету норм международного права. Свидетельством тому является недавнее признание Германией незаконной деятельности "представительства НКР в Берлине". Ведущая страна Европы запретила пребывание у себя представителю "несуществующего государства", который до этого очень вольготно занимался рекламой оккупационного режима в демократическом государстве. Из Facebook удален профиль так называемого "посла Республики Арцах в ФРГ", прекратил функционирование на немецком и армянских языках соответствующий веб-сайт, созданный Ереваном от имени ее марионеточного оккупационного режима в Карабахе.

В свете сказанного хотелось бы напомнить сопредседателям Минской группы ОБСЕ латинский постулат "Invitat Cup Amqui Peccatum Praeterit", что переводится как "несет вину проходящий мимо преступления", характеризующий высокую степень их ответственности, а, в конечном счете, ответственность представляемых ими государств за своевременное (а скорее, наоборот, запоздалое) прекращение оккупации Республикой Армения азербайджанских территорий.

Осознание того, что любая политика не может строиться с нарушением правовых норм, облегчит путь возвращения Европы к социальной справедливости, равноправию в отношениях между государствами, к правовому государству.

Лейла Таривердиева