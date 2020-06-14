Пашинян попытается "слить" Мецаморскую АЭС западным кураторам, обвинив во всем Россию

Россия заинтересована в том, чтобы модернизировать и в дальнейшем обслуживать АЭС в Армении. Равно как и в самой Армении должны быть заинтересованы в скорейшем завершении капитального ремонта станции, поскольку это позволит продлить срок ее эксплуатации. Выход станции на проектную мощность обеспечит до половины потребностей страны в электроэнергии (сегодня порядка трети) и снизит зависимость энергетического комплекса от импорта углеводородов из России и Ирана, используемых для ТЭЦ.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя заявление министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна об отказе Еревана продлить срок использования остатка российского кредита для Армянской АЭС. Армения посчитала выгодным предоставить бюджетный кредит из имеющихся у нее финансовых средств и решить проблему таким образом. Папикян заверил, что это не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям.

Говоря о том, почему Ереван решил отказаться от российского кредита и не появились ли у него другие источники финансирования, Арьков заметил, что официальным поводом армянская сторона называет нежелание Москвы отсрочить сроки выплат по первой части целевого льготного кредита.

"Из общей суммы кредита в 270 миллионов долларов в Армении уже освоили около 200 миллионов. Как умеют "осваивать" в Армении российские кредиты, хорошо известно. И как не хотят их затем возвращать - тоже не секрет. Особо отмечу, что Россия также выделила грант на сумму в 30 миллионов долларов. Армянская АЭС - единственная в регионе, и в связи с этим интерес к контролю над ней имеется не только у России, но и у третьих сторон. Поэтому нельзя исключать, что Никол Пашинян "сливает" АЭС своим западным кураторам и при этом традиционно обставляет все так, будто в этом виновата Россия", - сказал российский эксперт.

Виталий Арьков добавил, что сказанное - это сугубо его предположения, поскольку все условия сделки с Росатомом и по кредитной линии неизвестны. Часть условий, вероятно, недоступна широкой аудитории.

Лейла Таривердиева