https://news.day.az/politics/1243861.html Шахин Мустафаев награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Шахин Мустафаев награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом "Шохрат" за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре