Заявление Европарламента по оккупированному Карабаху должно послужить примером для других международных организаций

Совместное заявление Парламентского комитета сотрудничества Европарламента по трем республикам Южного Кавказа о строительстве новой дороги между Арменией и оккупированным Нагорным Карабахом следует понимать как объективный и справедливый подход этой организации к международному праву и принципу территориальной целостности государств.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По мнению нашего собеседника, данная позиция также должна послужить примером для других международных организаций, в частности, Минской группы ОБСЕ.



"Продолжая агрессивную политику, Армения пытается изменить имеющуюся транспортно-коммуникационную карту региона. Для этого Ереван использует оккупированные территории Азербайджана, что является недопустимым. В заявлении Парламентского комитета сотрудничества Европарламента справедливо ставится во главу угла и подчеркивается территориальная целостность Азербайджана. В то же время в заявлении содержится призыв к мирному решению проблемы, что в настоящее время крайне актуально", - считает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан не будет долго терпеть оккупацию своих земель и обязательно предпримет решительные шаги.

"Исход дальнейших итогов предсказать несложно, так как всем известно, чем закончились апрельские сражения (2016 года - ред.) и операция "Гюннут" (операция в 2018 году, в результате которой Азербайджан освободил территории площадью 11.000 га - ред.). Армения должна извлечь из этого уроки и положить конец попыткам узаконить существующий статус-кво.

Если Армения хочет поставить международное сообщество перед фактами, проводя политику незаконного заселения на оккупированных азербайджанских землях путем создания новой транспортной коммуникации, то она глубоко ошибается. Потому что Азербайджан никогда не допустит этого и непременно восстановит свою территориальную целостность любой ценой", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов