Наследный принц Королевства Бахрейн поздравил Президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Бахрейн, заместитель Верховного главнокомандующего, первый заместитель председателя Совета министров Салман бен Хамад Аль Халифа отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Имею честь передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.