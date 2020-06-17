Турция разоблачила террористическую деятельность Мубариза Мансимова с Фетхуллахом Гюленом

Завершено расследование в отношении азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова, арестованного по обвинению в связях с руководителями террористической организации FETÖ.

Об этом сообщило турецкое издание Sabah, передает Day.Az.

Как пишет издание, генпрокуратура Стамбула передала в суд 26-страничное обвинительное заключение в отношении Мубариза Мансимова. В обвинительном заключении подчеркнуто о его принадлежности к террористической организации FETÖ, главарем которой является Фетхуллах Гюлен. В документах также отмечено, что Мансимов выставлял в музее личные вещи Гюлена.

Генпрокуратура Стамбула привела доказательства того, что Мансимов находился в тесном контакте с руководителями FETÖ - Акыном Ипеком, Суатом Йылдырымом, Сулейманом Уйсалом, с которыми он поддерживал связь по телефону.

Кроме того утверждается, что Мубариз Мансимов, используя специальное обородувание Jammer для избежания прослушки, связывался при помощи своего личного телефона с имамом террористической организации FETÖ в России Ахметом Хамди Вуралом.

Турецкое издание напомнило, что основатель группы Palmali Мубариз Мансимов был задержан в результате расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, в рамках расследования по делу террористической организации FETÖ в начале марта этого года. Мансимов был взят под стражу сотрудниками департамента финансовых преступлений полиции Стамбула. По месту жительства бизнесмена был произведен обыск.

"Cогласно обвинительному заключению и показаниям свидетелей, Мубариз Мансимов лично встречался с главарем террористической организации Фетхуллахом Гюленом и оказывал финансовую помощь ячейкам, а также школам этой организации, действующим за пределами Турции", - пишет Sabah.

Учитывая интенсивность контактов Мансимова с руководством террористической организации FETÖ и его деятельность в составе этой организации, Генпрокуратура Стамбула выдвинула ему обвинения по статье "Участие в вооруженной террористической организации". Турецкое издание добавило, что в суде Стамбула по тяжким преступлениям в ближайшие дни состоится суд над бизнесменом.