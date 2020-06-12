https://news.day.az/politics/1243925.html Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании
Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Вашего рождения.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Вашему народу - постоянного благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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