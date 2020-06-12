Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Вашего рождения.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Вашему народу - постоянного благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.