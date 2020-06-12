https://news.day.az/politics/1243978.html Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Китаем - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Китаем - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджана и министерством образования Китая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Указом утверждено Соглашение, подписанное в Пекине 13 апреля 2020 года в сфере образования о сотрудничестве между министерством образования Азербайджана и министерством образования Китая.
Министерству образования поручено осуществление положений Соглашения после его вступления в силу.
МИД поручено уведомить правительство Китая о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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