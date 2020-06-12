Европейский альянс новостных агентств: Хотя в период пандемии и выросло производство информации, разнообразие новостей сократилось

Хотя в период пандемии производство информации увеличилось, однако разнообразие новостей изменилось в сторону сокращения. Произошли определённые изменения также в формате и стиле работы.

Эти вопросы были обсуждены на онлайн-встрече агентств-членов Европейского альянса новостных агентств (ЕАNА), состоявшейся 12 июня, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Во встрече приняли участие руководители и представители агентств France Press (Франция), DPA (Германия), Анатолийского агентства (Турция), EFE (Испания), STT (Финляндия), Укринформ (Украина) и др. Азербайджан был представлен председателем Правления АЗЕРТАДЖ, вице-президентом OANA Асланом Аслановым.

Выступивший на презентации президент агентства DPA Питер Кропш отметил, что пандемия коронавируса способствовала значительному росту потребления новостей. Люди в основном интересовались этой болезнью и возникшим экономическим кризисом. Однако, наряду с этим, застой во всех сферах негативно влияет на разнообразие информации. Наблюдаются сокращение объема видео и текстов, ослабление продажи фотографий, бизнеса пресс-релизов и рекламы. С этой точки зрения европейские агентства намерены перейти на режим экономии в период снижения доходов.

В то же время было отмечено, что по причине карантина агентства осуществляют большую часть деятельности дистанционно посредством мобильных технологий, и это создает новые возможности. Хотя и возможно долгое время осуществлять деятельность в таком рабочем режиме, существующие ограничения негативно влияют на применение инноваций.

Выступивший на встрече председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов рассказал о потребности людей в этот необычный период в достоверной информации, негативном влиянии дезинформации на общество. Он отметил, что в Азербайджане наряду с борьбой с COVID-19, главными темами, вызывающими интерес, стали социально-экономическая поддержка, проводимая государством под руководством Президента Ильхама Алиева, и программы организации медицинской экономики. Агентство подготавливает и распространяет на восьми языках новостные, видео, аналитические и инфографические материалы по этим сферам. Отметив, что согласно статистике обращения к информации АЗЕРТАДЖ в период пандемии возросли на 40 процентов, Аслан Асланов сказал: "Регулярные брифинги Оперативного штаба при Кабинете Министров, управляющего ситуацией в связи с коронавирусом в Азербайджане, оперативные ответы на запросы медиа предотвратили широкое распространение в стране дезинформации".

На встрече также речь шла о производстве для аудитории различного вида информации в период пандемии. Было отмечено, что в связи с закрытием школ в режиме карантина, АЗЕРТАДЖ посредством своего Детского познавательного портала распространял обучающие и учебные материалы, просветительскую информацию для детей и школьников.

Руководители агентств-членов Альянса, принявшие участие в вебинаре, поделились опытом, подчеркнули важность продолжения таких встреч.