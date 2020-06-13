Кямран Алиев о реформах в органах прокуратуры

В органах прокуратуры Азербайджана проводятся серьезные реформы по повышению эффективности работы.

Об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Алиев отметил, что в связи с указаниями и рекомендациями Президента Азербайджана 12 мая 2020 года был утвержден План действий по Генеральной прокуратуре, и предпринимаются эффективные меры по их выполнению.

"В Плане действий предусмотрены конкретные меры для выполнения каждой задачи, возложенной на органы прокуратуры. В связи с выполнением задач, исходящих из указаний главы государства, начались серьезные реформы по повышению эффективности работы в органах прокуратуры, за короткое время проведены структурные и ряд кадровых преобразований, и в настоящее время этот процесс интенсивно и успешно продолжается", - сказал генпрокурор.

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