Магомедали Магомедов награжден орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня подписал распоряжение о награждении Магомедали Магомедовича Магомедова орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, а также между азербайджанским и дагестанским народами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.