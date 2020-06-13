https://news.day.az/politics/1244240.html Магомедали Магомедов награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Магомедали Магомедов награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня подписал распоряжение о награждении Магомедали Магомедовича Магомедова орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, а также между азербайджанским и дагестанским народами.
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