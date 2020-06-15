Азербайджано-российские отношения перезагрузились в 1993 году благодаря возвращению Гейдара Алиева

Гейдар Алиев внес огромную роль в построении и дальнейшем формировании Азербайджанского государства. Именно Гейдар Алиев спас Азербайджан от угрозы уничтожения, а реализуемая им политика привела к постепенному развитию страны во всех сферах жизни.

Об этом сказал в беседе с Day.Az научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления, эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, история наглядно показывает, в какой ситуации находился Азербайджан в период власти Народного фронта в 1992-1993 годах, когда республика из-за недальновидной политики тогдашних властей осталась один на один с многочисленными угрозами извне, проблемами и ухудшением отношений фактически со всеми соседними государствами.

"Страна начала выходить на качественно новый уровень, когда в Баку вернулся Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Благодаря своему общепризнанному авторитету как среди населения, так и на мировом уровне среди политиков, а также огромному опыту управленца высокого государственного уровня, Гейдар Алиев смог сделать Азербайджан независимым, сильным, самостоятельным и стабильным государством", - подчеркнул наш со6еседник.

Говоря о роли Общенационального лидера азербайджанского народа в восстановлении и укреплении азербайджано-российских отношений, эксперт клуба "Валдай" отметил, что Гейдар Алиев считал Россию ближайшим партнером. Именно Гейдар Алиев сумел перезагрузить отношения и заложить основу стратегического сотрудничества между нашими странами. В результате ему удалось сохранить отношения с Москвой, которые сегодня находятся на самом высоком уровне. По мнению Фархада Ибрагимова, Гейдару Алиеву удалось сформировать сбалансированную внешнюю политику, что, вне всякого сомнения, придало еще больший вес геополитическому положению Азербайджана.

"Одним из его первых указов является присоединение страны к СНГ, что говорило о восстановлении утраченных связей с Москвой. С приходом же к власти в России Президента Владимира Путина, отношения стали стремительно укрепляться, что подтверждает тезис о том, что Гейдар Алиев всегда уделял России особое внимание во внешней политике Азербайджана. И сегодняшнее стратегическое партнерство между двумя странами является заслугой внешнеполитического курса Гейдара Алиева, который успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - сказал российский эксперт.

Лейла Таривердиева