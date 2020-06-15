Тофик Аббасов: Возвращение Гейдара Алиева стало моментом истины для Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День спасения. 15 июня 1993 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран председателем азербайджанского парламента. Это событие ознаменовало собой конец хаоса и анархии и стало отправной точкой к благополучному будущему Азербайджана.

О событиях тех дней мы побеседовали с известным политологом Тофиком Аббасовым.

В начале 90-х годов Азербайджан восстановил свой суверенитет, но не было четкой программы и концептуального подхода у властных структур, которые не представляли, что делать с полученной независимостью. Частая смена власти в условиях армянской агрессии обрела для Азербайджана критический характер. И потому многие силы, которые претендовали на высокое положение в обществе, пытались подставить своих конкурентов.

Народный фронт записал в свой актив даже распад Советского Союза, не говоря уже о восстановлении независимости Азербайджана. оппозиция, скажем так, поймала кураж и пыталась дестабилизировать положение, навязывала тогдашнему президенту Аязу Муталлибову свое видение, требовала создания коалиционного правительства, ставила в радикальном ключе вопросы, связанные с выбором внешнеполитического вектора и карабахским конфликтом. Горлопаны злоупотребляли слабостью тогдашних властей, кооперировались с кем угодно, чтобы показать свою влиятельность.

Все это происходило на моих глазах.

Через год правления связки Народный фронт-Мусават положение уперлось в критическую точку. Очень напряженно складывалась ситуация на фронтах. Многие влиятельные фигуры из НФА, из региональных структур, чувствовавшие в себе "мощь", пытались выяснять отношения с оппонентами с помощью оружия. Вместо того, чтобы направить это же оружие против общего врага.

Ситуация действительно была очень тяжелой. Помимо армянской агрессии, голову подняли сепаратистские силы на юге и севере Азербайджана. Между тем, народ понимали, что для исправления ситуации и спасения страны нужна сильная рука и волевой лидер. Такой, каким был Гейдар Алиев. К тому времени он уже находился в Нахчыване, где возглавил Меджлис, впервые поднял в автономии трехцветный флаг.

Армяне тогда зондировали военно-политическую ситуацию, обстреливали НАР на разных направлениях, но силы самообороны и воинский контингент выстроили такую оборонительную линию, что противник понял: голыми руками нахчыванцев не возьмешь. Огромную роль в поддержке духа и дисциплины защитников Нахчывана играл фактор Гейдара Алиева. Этот фактор вдохновлял своих и пугал противника.

Тогда у власти в Армении был Тер-Петросян. После телефонного разговора с Гейдаром Алиевым он понял, что при попытке агрессии против Нахчывана, Армения получит такой ответ, что мало не покажется.

Вновь встав у руля Азербайджана, Гейдар Алиев предпринятыми им шагами показал, что власть не должна быть самоцелью, она должна быть средством развития страны. Его возвращение в Баку я бы назвал моментом истины.

Помимо того, что Гейдар Алиева был очень опытным управленцем, он показал, что является, выражаясь современной терминологией, и очень сильным антикризисным менеджером. Сразу после избрания его председателем парламента, в первой же своей краткой речи в Милли Меджлисе он поставил четкий диагноз стране и огласил те приоритеты и направления, в которых нам нужно было работать и двигаться вперед. То есть он обозначил такую цель: самое главное для нас, это защитить суверенитет и усилить его. Помню, я, будучи сотрудником национального телевидения, был в тот исторический день в парламенте. Речь Общенационального лидера была сразу воспринята как руководство к действию. Многие люди поняли, что нужно двигаться в русле тех приоритетов, о которых говорил Гейдар Алиева.

Была сделана ставка на сильный центр, который должен был взять обстановку в стране под свой контроль, наладить связь передовой с тылом. В Азербайджане на тот момент не было армии с централизованным командованием, были лишь разрозненные группировки. Постепенно они были либо расформированы, либо влиты в состав создаваемой единой Национальной армии.

После того, как в октябре 1993 года Гейдар Алиев был избран Президентом, он провел большую конференцию с участием всех политических партий, блоков и объединений, которые были зарегистрированы в Азербайджане. Это был предметный конкретный разговоров. Президент высказался в конкретном ключе, указав, что для того, чтобы защитить и укрепить свою независимость, мы должны быть в едином строю, оставить в стороне наши корпоративные приоритеты и работать в направлении общенациональных интересов.

Разговор получился жестким и не очень ровным, но это было понятно и ожидаемо, потому что были различные группы, различные интересы и цели. Но Гейдар Алиев показал, что он действительно является лидером.

Он сразу взялся за все главные проблемы страны. В том числе инициировал расследование событий 20 января, ходжалинской трагедии, геноцида марта 1918 года. Гейдар Алиев показал, что необходимо дорожить своим культурно-историческим наследием, историей, воспитывать в новых поколениях дух азербайджанизма, чтобы они были привязаны к родной земле, ценили ее прошлое и настоящее.

Лейла Таривердиева