Ильгар Велизаде: Граждане должны понять, какую важную работу проводит полиция в эти дни

Ситуация показывает, что чем более жестко реагирует государство на пандемию, чем более серьезные меры оно принимает, чем дисциплинированнее оказывается общество, тем проще бывает остановить распространение инфекции.

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Комментируя Day.Az введенный 14-15 июня в ряде городов и районов Азербайджана жесткий карантин, наш собеседник подчеркнул, что мировой опыт показывает, что когда государство реагирует жестко, а население поддерживает его действия, за несколько недель удается переломить ситуацию. В тех же странах, где действия правительства запаздывали и при этом накладывались на безответственное отношение граждан, ситуация складывалась очень плачевная.

"От правильного взаимодействия общества и государства зависит очень многое. Сознательность граждан, высокий уровень понимания гражданского долга позволяют снизить негативный эффект от пандемии, обеспечить быстрое возвращение страны к нормальной жизни и сокращает риски от сложившейся негативной ситуации", - сказал Велизаде.

Коснувшись роли полиции в сложившихся условиях, политолог подчеркнул, что правоохранительные органы играют роль регулятора и контролируют выполнение гражданами принимаемых государственными структурами в связи с пандемией правил.

По мнению Велизаде, от понимания гражданами важности миссии правоохранителей в данном случае очень многое зависит. Полиция выполняет очень важную, ответственную функцию, которая позволяет направлять действия в правовое русло и не дать ситуации выйти из-под контроля.

"В данном случае взаимодействие правоохранительных органов и общества, помощь правоохранителям, поддержание порядка, соблюдение необходимых норм поведения в этих исключительных условиях является очень важным, прежде всего, для безопасности самих же граждан. Общество в целом с пониманием относится к действиям правоохранительных органов. Эти люди фактически стоят на передовой борьбы с коронавирусом. И в этом смысле поддержка правоохранителям очень важна и обеспечивает те правовые предпосылки, которые должны в конечном итоге решить вопрос распространением коронавируса, снизить его угрозу для Азербайджана. К сожалению, в отдельных случаях наблюдается несознательное поведение и безответственное отношение граждан к тем жестким и, подчеркну, вынужденным мерам, которые вводятся в связи с пандемией. Действия полиции же в значительной степени оправданы, поскольку правоохранители должны жестко пресекать любые нарушения. Мнения высказываются различные, но, на мой взгляд, закон есть закон, нужно апеллировать к закону и введенным правилам", - сказал Ильгар Велизаде.

Наш собеседник добавил, что граждане должны выполнять требования карантина, которые касаются абсолютно всех. В данном случае и полиция, и граждане находятся в равной ситуации, только первые выполняют свой долг, следя за порядком, а граждане - оставаясь дома и выполняя требования жесткого карантина. Понимание этого момента должно сделать нас более ответственными, рассудительными в своих поступках, чтобы в конечном итоге общая проблема, общая угроза в ближайшее время сошла на нет, подчеркнул политолог.

Лейла Таривердиева