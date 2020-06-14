https://news.day.az/politics/1244397.html Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву - ВИДЕО

Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву - ВИДЕО

Политика, 14 июня 2020 14:32 181
Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву

Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Aзербайджанской армии отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Завершившиеся в Баку подготовительные тренировки азербайджанские военнослужащие продолжат в Москве, наряду с парадными расчетами других стран.

Отметим, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

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