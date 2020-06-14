Народный художник Ариф Гусейнов: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан
Возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов.
По его словам, 15 июня - особая дата для Азербайджана, ведь современная история страны напрямую связана с возвращением к руководству ею в июне 1993 года великого лидера Гейдара Алиева: "27 лет назад Азербайджан пережил второе рождение. Сегодня современный Азербайджан - это стабильность, динамично развивающаяся экономика, сильная армия. И все это благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева".
Народный художник отметил, что начало 90-х годов прошлого века было сложным временем, однако великому лидеру Гейдару Алиеву удалось уберечь Азербайджан от неизбежной катастрофы и вывести его на путь стабильности и развития: "В основе успехов, достигнутых сегодня Азербайджаном во всех сферах, лежат идеи общенационального лидера Гейдара Алиева. Те, кто помнит начало 90-х, знают о ситуации в республике. Вывести страну из кризиса тогда мог только по-настоящему великий лидер. Вернувшись к руководству, мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель Гейдар Алиев добился стабилизации обстановки в стране. Сейчас Азербайджан занимает достойное место на международной арене, демонстрирует стабильные темпы развития. Гейдар Алиев заложил основу динамичного развития Азербайджана, и сегодня эту политику успешно продолжают Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева".
Делясь воспоминаниями о великом лидере, Ариф Гусейнов рассказал, что в начале 80-х годов вместе с другими деятелями культуры сопровождал Гейдара Алиева в поездке в Нахчыван.
"Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание и оказывал огромную поддержку деятелям культуры и искусства. Он высоко ценил заслуги деятелей азербайджанской культуры. Гейдар Алиев был поистине феноменальной личностью, неустанная деятельность которого была посвящена служению родной стране и народу", - сказал народный художник.
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