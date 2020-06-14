Фуад Мурадов: 15 июня – День национального спасения наполнил идеи национального единства и согласия новым содержанием

Тезис выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева "Для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец" - гениальный призыв, направленный на объединение азербайджанцев мира вокруг идеологии азербайджанства, национальное согласие, защиту национальных интересов, повышение чувства патриотизма. Эпоха Гейдара Алиева в многовековой истории азербайджанской государственности является важной, несравненной и незаменимой. Каждый этап этого периода составляет целую летопись нашей современной истории. С уверенностью можно сказать, что 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа, как одна из самых ярких страниц данной истории, это - один из дней, заложивших основу счастливого будущего азербайджанцев мира. Эта дата, являющаяся славной страницей истории нашей государственности, появилась именно благодаря великому лидеру. После возвращения общенационального лидера к власти основу успеха, достигнутого во всех сферах жизни страны, составила концепция национального единства и согласия. Именно благодаря гению Гейдара Алиева азербайджанство сформировалось как идеология, национальное единство, национальные интересы стали самым ценным духовно-идеологическим достоянием.

Каждый, независимо от политической и национальной принадлежности, знает и верит, что в основе политического курса Гейдара Алиева лежали укрепление гражданского мира и общенародного согласия, и эта политическая линия была поднята на уровень совершенной научно-теоретической концепции.

Одной из самых высоких вершин демонстрации нашего национального согласия явилось проведение в Баку I Съезда азербайджанцев мира. Съезд, проведенный в соответствии с Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 23 мая 2001 года, позволил еще больше укрепить связи наших соотечественников, проживающих в различных странах мира, с независимой Азербайджанской Республикой, обеспечить единство и согласие между ними, а также активизировать и координировать деятельность азербайджанских общин, обществ и объединений. Мероприятие с участием 406 представителей более 200 организаций из 36 стран мира и 63 гостей заложило начало нового этапа в истории азербайджанского диаспорского строительства.

Глубоко содержательное выступление общенационального лидера на этом историческом мероприятии носило характер серьезного научного анализа, связанного с необходимостью обеспечения национального единства и согласия между азербайджанцами мира, укрепления связей азербайджанцев мира с Азербайджанским государством, консолидации усилий в решении возникающих проблем, сохранения и развития азербайджанского языка и наших национально-духовных ценностей. Поставленные съездом важнейшие задачи были связаны с такими вопросами, как дальнейшее повышение имиджа Азербайджана на международной арене, пропаганда в зарубежных странах на высоком уровне нашего родного языка, древней истории и культуры, разоблачение агрессивной политики Армении, организация системного и последовательного контрнаступления против пресловутого армянского лобби.

После съезда азербайджанское диаспорское движение вступило в новый этап. Для обеспечения осуществления системной государственной политики в данной области общенациональный лидер в 2002 году подписал Указ "О создании Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом". Создание комитета открыло широкие возможности для координации деятельности азербайджанских обществ, объединений и ассоциаций из единого центра, а также окружения их государственной заботой, заложило начало нового этапа в консолидации азербайджанцев мира, развитии от диаспоры к лобби. Aзербайджанцы мира могли уже в любое время приехать на Родину и обсудить беспокоящие их вопросы.

Такие общенациональные идеи великого лидера Гейдара Алиева, как систематизация национально-нравственных ценностей, служащих духовному единству и согласию азербайджанцев мира, обеспечение распространения их среди граждан страны и наших соотечественников, проживающих за рубежом, дальнейшее расширение связей с нашими соотечественниками, являются сегодня одними из приоритетных направлений государственной политики.

С чувством гордости отмечаем, что достойный продолжатель политического курса великого лидера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встречах, проведенных с нашими соотечественниками в рамках визитов в различные страны, подчеркнул важность формирования диаспорских организаций как единой, организованной силы, наметил точные контуры политико-идеологической деятельности в этой области. Глава государства неоднократно отмечал, что если не уделять особого внимания данной сфере, то добиться серьезного успеха во внешней политике на современном этапе невозможно.

Проведение 16 марта 2006 года в Баку Распоряжением Президента страны от 8 февраля того же года II Съезда азербайджанцев мира также запомнился как самый ценный вклад в процесс усовершенствования диаспорского строительства. Цель проведения II Съезда азербайджанцев мира заключалась в оценке работы, проделанной в области диаспорского строительства в период после I Съезда, а также изучении некоторых проблем, с которыми столкнулись наши соотечественники, проживающие за рубежом, возможностей их влияния на политику стран, где проживают, обеспечении подготовки мероприятий, служащих налаживанию их более широких связей с исторической Родиной. На съезде, состоявшемся 16 марта 2006 года, обсуждалось нынешнее состояние азербайджанской диаспоры, основной темой обсуждений являлись такие вопросы, как дальнейшее усовершенствование координации деятельности диаспорских организаций, применение новых методов и технологий в доведении до мировой общественности правды о нашей стране, многочисленных фактов, связанных с актами террора и геноцида против нашего народа, укрепление связей с диаспорскими организациями других народов. Принятие по итогам работы съезда решения о подготовке концепции деятельности азербайджанской диаспоры, обращения к азербайджанцам мира, а также специального заявления в связи с агрессией Армении против Азербайджана, обращений к международным организациям в связи с разрушением на оккупированных территориях наших исторических памятников, культурного наследия и других документов представляет исключительное значение с точки зрения организации пропаганды и эффективного контрнаступления.

Принятые меры послужили достижению единой цели - определению стоящих перед диаспорой задач, построению азербайджанского лоббизма, оказанию поддержки социальной, экономической, духовной деятельности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, и формированию диаспорских организаций, как организованной силы, а также установлению направлений деятельности диаспоры в доведении до мира азербайджанских реалий.

Без преувеличения можно сказать, что приоритеты успешной диаспорской политики современного Азербайджана, фундамент нерушимых основополагающих принципов появились и укрепились именно с возвращением выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева к руководству страной. Успехи, достигнутые сегодня в этой области, - результат дальновидной политики великого лидера.

Успехи, достигнутые в Азербайджане во всех сферах, проявились в жизни наших соотечественников, проживающих не только в стране, но и за ее пределами, еще более укрепили их привязанность к родине. Каждый азербайджанец, где бы ни жил, уже готов добиться национального единства, как самого ценного духовно-идеологического достояния, и приложить все силы и умения во имя дальнейшего укрепления нашей государственности, считая это своим долгом. Как подчеркивает Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, "У нас одна родина - Азербайджан! У нас один язык - азербайджанский язык! У нас общенародная идеология - идеология азербайджанства!".

Господин Президент неоднократно отмечал, что выдвинутая общенациональным лидером идеология азербайджанства является формой универсального и национально-философского мировоззрения, направленного на сохранение национальной принадлежности, национально-духовных ценностей, а также использование их интеграции, синтеза с общечеловеческими ценностями, обеспечение развития каждого человека. Азербайджанство - господствующая государственная идеология, обусловленная велением времени, эпохи, отражающая реалии современности. Превратившись в прочную опору, эта идея в последние годы еще более ускорила организационное становление азербайджанской диаспоры, стимулировала политико-идеологическое совершенствование функционирующих за рубежом различных общественных объединений, обществ, ассоциаций.

Данная политика успешно продолжается Президентом Азербайджана, принимаются необходимые меры, направленные на достижение качественно нового уровня работы в области диаспорского строительства. Именно благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева азербайджанская диаспора консолидировалась и стала действовать организованно, еще более расширилась сфера ее деятельности.

В деле единства азербайджанцев мира, доведения до международной общественности правды о нашей стране следует особо отметить исключительную роль Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой, отличающейся сегодня благотворительной, гуманной деятельностью как в стране, так и во всем мире, как общественно-политический деятель проводящей огромную работу в республике и в международном масштабе. Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан ханым Алиевой проводит целенаправленную и последовательную работу в области доведения азербайджанских реалий до мировой общественности, разоблачения факта агрессии, с которой столкнулся наш народ. По инициативе вице-президента фонда Лейлы ханым Алиевой успешно проводится международная информационная кампания, связанная с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Таким образом, современные результаты 15 июня - Дня национального спасения еще более укрепляют азербайджанскую диаспору, определяют ее ясные направления деятельности.

Государственный комитет в соответствии с поручениями главы государства, Положением комитета и другими нормативно-правовыми документами также принимает последовательные меры, направленные на консолидацию азербайджанцев мира, координацию деятельности наших соотечественников, усиление диаспорского движения, пропаганду национально-культурного наследия, доведение до мировой общественности правды о наших оккупированных территориях и обеспечение активной позиции наших земляков в общественно-политической жизни зарубежных стран, их возможностей для политико-экономического влияния. В целях построения азербайджанских диаспорских организаций на устойчивой основе и функционирования их на более прочной базе намечены новые стратегические направления, отвечающие велению времени. В частности, в последние годы в рамках программы действий, направленной на стратегические цели, началось осуществление интенсивных мер. Совершены визиты во многие зарубежные страны, проведены встречи с нашими соотечественниками и активистами диаспоры, обстоятельно изучены и проанализированы их проблемы, принимаются практические меры по их решению. Для обеспечения единства между диаспорскими организациями, достижения взаимодействия наших соотечественников вокруг единой цели во многих зарубежных странах учреждены координационные советы азербайджанцев. Одновременно в целях повышения эффективности диаспорской деятельности Азербайджана в этих странах и определения направлений постепенного перехода к сильным традициям лоббизма официальные лица комитета провели в этих странах ряд встреч, представляющих историческое значение. Уже начавшие функционировать в различных странах дома Азербайджана, которые планируется учреждать и в будущем, азербайджанские школы под названием "Карабах" еще больше повышают возможности нашей диаспоры. Кстати, отметим, что комитет также подготовил учебник "Aзербайджанский язык" специального формата для функционирующих за рубежом азербайджанских школ.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, созданный соответствующим Указом господина Президента с целью оказания поддержки деятельности азербайджанских диаспорских организаций, укрепления их материально-технической базы, развития и более широкой популяризации в мире наших национально-духовных ценностей, усиления социальной защиты проживающих за рубежом азербайджанцев и обеспечения aдресности государственной поддержки данной сфере, сформировав в свою очередь прочную основу дальнейшего развития азербайджанских диаспорских традиций в мире, также вносит вклад в успешное осуществление диаспорской политики. Поддержка Азербайджанского государства, забота руководителя страны господина Ильхама Алиева о наших соотечественниках, проживающих за рубежом, и его поручения в этой области вселяют большую надежду на то, что наши диаспорские организации и впредь будут еще больше активизировать свои усилия.

В настоящее время в различных странах мира функционируют более 500 азербайджанских диаспорских организаций. Наряду с доведением азербайджанских реалий до мировой общественности, они пропагандируют нашу культуру, обычаи и традиции, ценности, принадлежащие азербайджанскому народу, создавая тем самым положительное мнение о нашей Родине за рубежом.

Ежегодно в ряде стран мира, наряду с нашими национальными праздниками, отмечаются и дни скорби, очередная годовщина Ходжалинского геноцида. В феврале 2019 года в Брюсселе, считающемся политическим центром Европы, а в феврале 2020 года в столице Германии Берлине был организован Общеевропейский карабахский митинг. На обоих митингах развевались сотни флагов Азербайджана и стран, где функционирует наша диаспора. На десятках языков звучали лозунги, связанные с Карабахом. Такие грандиозные акции, безусловно, оставили неизгладимый след в памяти и умах людей, прозвучавшие там месседжи дошли по нужному адресу. Эти мероприятия еще раз подтверждают, что выдвинутая великим лидером концепция единства наших соотечественников, сохраняя свою актуальность и сегодня, имеет больше возможностей для реализации, в особенности, в общенациональных интересах.

Уже с уверенностью можно сказать, что международные связи Государственного комитета развиваются, налаживается сотрудничество с государственными структурами, ответственными за диаспорскую политику зарубежных стран, подписываются различные документы в этой области.

В настоящее время Государственный комитет, используя возможности имеющихся в нашей стране информационно-коммуникационных технологий, реализует различные инновативные проекты. Благодаря увеличению количества мультимедийной продукции был устранен дефицит информации о комитете. Видео- и инфографические ролики, слайды и информация презентационного характера, связанные с нашими соотечественниками, доводятся до широкой общественности через наш сайт и социальные сети. Активная работа интернет-телевидения комитета Diaspor TV и Diaspor FM, трансляция передачи под названием "Родина не далеко", а в рамках данных программ - онлайн-уроков азербайджанского языка и пр. позволяют добиться нового уровня связей с нaшими соотечественниками, проживающими за рубежом.

Проекты и программы, реализуемые сегодня для привлечения внимания проживающих за рубежом азербайджанцев, их поощрения, объединения в символической и виртуальной форме, опираются на инновативные основы. В числе таких проектов можно отметить Развитие лидерства, Привлечение умов, Э-академию и другие.

Единство, пробужденное Днем спасения, проявилось и в борьбе с COVID-19. Согласно соответствующим поручениям главы государства, в обращении к нашим соотечественникам рекомендовано осуществлять в сложившейся ситуации более оперативную деятельность и по возможности оказывать поддержку нуждающимся людям. Эта работа осуществлялась 10 домами Азербайджана, функционирующими в Bенгрии, Польше, Турции, Австрии, Грузии, Германии (Берлине и Кельне), Украине, Королевстве Испания и Эстонии, а также 11 координационными советами, охватывающимит 25 стран мира и 121 диаспорскую организацию.

Естественно, эти и бесчисленные аналогичные факты свидетельствуют о том, что помощь и опора наших соотечественников друг другу, где бы они ни находились, в самые сложные и чувствительные моменты, а главное, ощущение ими внимания и заботы нашего государства служат наглядным проявлением приверженности концепции национального единства и согласия, основа которой была заложена великим лидером, в том числе успешного осуществления работы в области диаспорского строительства.

Проведение Президентом Ильхамом Алиевым последовательной и решительной, целенаправленной и принципиальной политики в данной сфере позволяет говорить о том, что в ближайшие годы азербайджанская диаспора станет еще сильнее, будет активнее участвовать в решении судьбоносных проблем Родины.

Фуад Мурадов

Председатель Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой