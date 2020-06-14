Армянское лобби захватывает стратегические технологии в РФ

Gradator ранее в своей статье "Армянское лобби может стать проводником этого плана" уже предупреждал о том, какую негативную роль армянские этнополитические круги, имеющие доступ к системе государственного управления во многих ключевых странах мира, включая США, Россию, страны Европы, могут играть в цивилизационной трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, в частности, в процессе перехода к новому технологическому укладу интересным образом проявляется роль Армении. Как выяснилось, на территории этой страны созданы порядка 12 биолабораторий США, которые так или иначе могут быть связаны с зональным распространением вируса. Армения собирается передать контроль над Мецаморской атомной электростанцией определенным центрам влияния в США. А теперь Армения присягнула и представилась в качестве "форпоста" Искусственного интеллекта в регионе.

Существует не один сценарий дальнейшего развития цивилизации, один из которых - доминирующий на данном этапе - грозит обезличиванием людей, насаждением бездуховности среди масс, которых собираются лишить основополагающих прав. Мы уже видим претворение этого плана глобалистов, открывающего путь Искусственному интеллекту.

"Власти Армении стремятся сделать страну мировым хабом искусственного интеллекта", - заявил на днях президент РА Армен Саркисян в интервью британскому изданию Financial Times.

"Армения является одной из немногих стран в мире, имеющих Министерство высокотехнологической промышленности. Это свидетельствует о том значении, которое мы придаем развитию технологий. Искусственный интеллект уже стал приоритетом в нашей повестке технологического развития", - подчеркнул Саркисян.

С этой целью, по словам президента, в стране на государственном уровне поощряют и поддерживают стартапы, работающие в этой конкретной области.

"Что касается электронного управления, то мы рассматриваем его как важнейший инструмент управления в XXI веке и предпринимаем решительные шаги по его внедрению в Армении на всех уровнях управления", - сказал он.

Саркисян представил методы поощрения стартапов, применяемые в республике.

"Армения использует широкий спектр тактик - от благоприятных условий налогообложения до поддержки BASTEM-образования, что подразумевает обучение студентов путем интеграции четырех конкретных дисциплин: бизнес администрирования (Business Administration), науки (Science), технологий (Technology), инженерии и математики (Engineering and Mathematics), в один междисциплинарный и связующий подход к обучению, вместо того, чтобы рассматривать эти четыре дисциплины в качестве отдельных и дискретных предметов", - пояснил президент.

По его словам, для создания больших возможностей для армянских стартапов, сблизив их с мировыми лидерами, недавно был запущен проект ATOM (Advanced Tomorrow).

"Это Президентская инициатива по развитию технологий и науки в Армении, которая нацелена на привлечение ведущих IT-компаний, чтобы они развивали свои возможности в сферах искусственного интеллекта, математического моделирования, машинного обучения, при обеспечении более тесного сотрудничества между ними и нашими местными учреждениями, предприятиями и высококвалифицированными рабочими местами в этих областях", - отметил Саркисян.

По его словам, будут реализовываться совместные образовательные программы, чтобы создать сильный национальный потенциал - именно это делает Армению своего рода стартапом.

"Также не стоит забывать, что Армения - это не только маленькое государство, но и глобальная нация с далеко идущими амбициями. Наши соотечественники из диаспоры являются важным активом и выступают в качестве послов армянских стартапов и продуктов на мировом рынке", - подчеркнул президент Армении.

В принципе, поддавшись пафосу, президент Армении сказал более чем достаточно. Амбиции армян имеют вселенский масштаб: что им Карабах, Краснодар и Калифорния? Они уже мечтают о глобальном господстве, доступ к которому они стремятся получить через призму управления новыми технологиями. А армянская диаспора, как справедливо подчеркивает Армен Саркисян, является "важным активом".

Только в одной России сколько такого актива!

Учитывая, что в эпоху цифры медиа и финансовые ресурсы замыкаются на связанных цифровых платформах, армяне уже возглавили весь этот трек в России: достаточно назвать ряд последних примеров - глава Yandex Тигран Худавердян, Rambler Group возглавили Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян, генеральным директором крупной российской IT компании IBS недавно стал Григорий Кочаров (Кочарян), да и правительство в целом возглавил цифровик Михаил Мишустин...

Напоминаем, что армянская этнопаутина - это "пятая колонна" так называемого "мирового правительства" с центром в англо-саксонском мире. Не зря президент Армении дает такое интервью именно британскому изданию Financial Times.