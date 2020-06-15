В Азербайджане отмечают День национального спасения

В Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения.

В первые годы после восстановления независимости в стране возник внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни царили хаос и неразбериха. Ухудшалась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия.

Между отдельными лицами и группировками шла борьба за власть. После прихода к власти в результате переворота 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал полную неспособность управлять страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, по воле народа, в Баку 9 июня 1993 года прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить гражданскую войну в стране.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики.

Этот день вошел в историю страны как День национального спасения. Милли Меджлис (парламент) страны в июне 1997 года объявил этот день государственным праздником.