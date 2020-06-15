Гейдар Алиев вывел Азербайджан из смутного времени в успешное будущее

Такого рода периоды были в истории самых разных государств и империй. Длились они , в каждом конкретном случае, разное количество лет. К примеру, в истории России целых пятнадцать лет длился исторический период, названный не иначе, как Смутное Время. То были годы стихийных бедствий, гражданской войны, а также русско-польской и русско-шведских войн, что в итоге привело к тяжелейшему государственно-политическому и социально-экономическому кризису.

Как известно, тогда на политическую арену вышли такие персонажи, как Иван Болотников , который в молодости был военным холопом князя Андрея Телетевского, и самозванец Лжедмитрий II, и правления совета семи бояр, так называемая Семибоярщина. Это был один из самых трагических и кровавых периодов в истории России. Он закончился для России глубоким хозяйственным упадком и большими территориальными потерями. В частности, шведы беспрепятственно смогли на столетие взять себе побережье Финского залива, так называемую Ингерманляндию, которую смог отвоевать только первый император России - Петр Первый, основавший в 1703 году на этих землях Санкт-Петербург.

Смутные времена, к сожалению, неоднократно, бывали и в истории Азербайджана. В частности, к таковым, на мой взгляд, относятся годы, прошедшие с момента обретения нашей страной независимости и до 15 июня 1993 года. Как известно, наша страна вновь обрела свою независимость в 1991 году, но на протяжении двух последующих лет ее сотрясали не только война с Арменией, но и гражданской войны, экономической разрухи, полнейшего непонимания способов выхода из этого кризиса, который угрожал самому существованию нашей государственности. Планы расчленения Азербайджана не просто витали в умах провокаторов, создавались уже марионеточные "правительства", назначались "президенты" той или иной части нашей Родины.

Страну сотрясали государственные перевороты, череда неудачных экспериментов со стороны сил, не имевших опыта государственного управления. Азербайджан погрузился в пучину хаоса, выбраться из которого, как тогда казалось, не был сил и возможностей. Даже сегодня, спустя 27 с лишним лет с момента тех событий, вспоминая те тяжелые времена, я заново переживаю тот ужас неопределенности и страха за будущее нашей Родины. Нынешней молодежи, двадцатилетним нашим юношам и девушкам, к счастью, все это неведомо. Ведь, они родились, выросли, сформировались в совсем ином Азербайджане- сильном, крепко стоящем на своих ногах, политическом, экономическом, военном лидере Южного Кавказа.

Но, такой Азербайджан просто не мог бы появиться, не случись возвращения к власти в республике одного из виднейших политических деятелей прошлого столетия Гейдара Алиева. На мой взгляд, имеет смысл напомнить, для начала, что вернувшись во власть, для начала в Нахчывани, он сумел защитить ее от армянской агрессии. Очевидно же, что тогда руководства Армении лелеяло планы по захвату автономной республики. Гейдар Алиев не просто пресек эти планы, в короткий период времени он продемонстрировал пример экономического развития Нахчывани, находившейся тогда в блокаде.

Это было только начало. Вспомним всю хронологию окончания тяжелейшего периода в новейшей истории нашей страны. Итак, 15 июня 1993 года Гейдар Алиев, по приглашению тогдашнего руководства республики, вернулся в Баку из Нахчывани, где являлся председателем Высшего Собрания Нахичеванской АР. Через несколько дней, 25 июня 1993 года, он был избран Председателем Национального Совета Азербайджана, а в октябре того же года - президентом нашего государства.

Неспроста 15 июня отмечается, как День национального спасения Азербайджана. Очевидно же, что именно благодаря тому, что во главе республики вновь встал ярчайший патриот Азербайджана, крупнейшая политическая фигура, наводившая страх и трепет на всех врагов азербайджанского государства, произошло спасение нашей Родины. Именно его появления требовал азербайджанский народ, интеллигенция нашей страны, сам ход новейшей истории государства. Со всей ответственностью заявляю, что только после возвращения Гейдара Алиева во власть у каждого из нас появилась уверенность в том, что смутные времена никогда не возвратятся, что Азербайджан ждет период стабильного развития.

Безусловно, огромной заслугой нынешнего Президента Азербайджана Ильхама Алиева является то, что наша страна ныне является безусловным политическим, экономическим лидером региона, обладающим самой мощной армией и имеющим четкие планы своего дальнейшего поступательного развития. Но, нельзя забывать о том, что Ильхам Алиев является продолжателем дела своего великого отца. Того, который по праву называется общенациональным лидером азербайджанского народа. Того, кто спас Азербайджан, кто вывел нашу страну на свет из периода смутного времени. Тот, благодаря которому была создана концепция развития Азербайджана, которая в конечном итоге приведет к освобождению всех оккупированных территорий нашего государства.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана