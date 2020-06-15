Премьер Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на волне уличных протестов в 2018 году, впервые столкнулся с массовой акцией против своего правления. После того как Служба национальной безопасности (СНБ) Армении вызвала на допрос лидера крупнейшей оппозиционной партии Гагика Царукяна, раскритиковавшего премьера за "провал во всех сферах", под окнами ведомства собрались сотни протестующих с лозунгом "Никол, уходи!". Это стало кульминацией словесного противостояния премьера с оппозицией, которую он называл "политическими бациллами". Конфликт подтолкнул оппозицию к объединению.

Служба национальной безопасности Армении с раннего утра воскресенья проводит обыски в офисах оппозиционной партии "Процветающая Армения" (ППА) и доме ее лидера Гагика Царукяна в селе Ариндж около Еревана. Стоит отметить, что эта партия занимает второе место по числу мест в парламенте Армении, хотя перевес правящего блока "Мой шаг" таков, что почти не позволяет ППА влиять на повестку: 25 мест против 88. Гагик Царукян, в свою очередь, известен как один из богатейших предпринимателей Армении и щедрый меценат.

Как сообщили журналистам депутаты от ППА, обыск связан с якобы имевшей место попыткой подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года в городе Мартуни.

Поэтому СНБ, по словам представителей партии, проводит обыски еще и в этом городе - на месте предполагаемого преступления. Министры и депутаты от правящего блока "Мой шаг" подтвердили это утверждение, разместив на своих страницах в соцсетях документ, в котором указано, какие взятки были якобы розданы для получения нужного результата на выборах. Правда, скептики обращают внимание, что на документе нет подписей и печати.

Еще одно подозрение касается бизнеса господина Царукяна. По версии СНБ, казино "Шангри-Ла", принадлежащее семье политика, нарушает налоговое законодательство и законы об игорном бизнесе, в результате чего государство недополучило 29,75 млрд драмов (примерно $62 млн). Как сообщают в ведомстве, 13 июня следственный департамент СНБ возбудил по этому поводу уголовное дело.

Примечательно, что всего неделю назад Никол Пашинян сменил руководителей всех силовых ведомств Армении, включая СНБ. Новым главой службы стал 29-летний Аргишти Кярамян, который в столь молодом возрасте дослужился до звания полковника.

Оппозиционер Гагик Царукян все обвинения в свой адрес категорически отвергает и называет "политическим преследованием". "Конечно, это политическое преследование,- заявил он журналистам.- Я же заявил, что они (правительство Никола Пашиняна.- "Ъ") не справляются с ситуацией. Сейчас пандемия бушует в стране, через три месяца будет голод. Но я буду сыном падшей женщины, если отступлю". Как заявил "Ъ" вице-спикер парламента Армении и член ППА Ваге Энфиаджян, партия готова "применить все предусмотренные законом меры, чтобы прекратить эти беззакония".

Напомним, выступая перед соратниками по партии 5 июня, господин Царукян жестко раскритиковал правительство Никола Пашиняна, призвав к его отставке. "Сегодня, видя все эти провалы и неудачи, считаю, что полностью, на 100%, нужно сменить правительство. Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы",- сказал он тогда. И добавил, что "готов встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее с любой здоровой политической силой, руководителем общественной организации и лицами, которые озабочены будущим страны".

Между тем сегодняшние действия армянских властей привели к тому, что впервые с момента прихода к власти Никола Пашиняна люди вышли на улицы с требованием его отставки. Когда Гагик Царукян приехал в штаб-квартиру СНБ для дачи показаний, туда же подтянулись около 500 протестующих, которые скандировали: "Никол, уходи!" и "Царукян - премьер", явно обыгрывая кричалку "Никол - премьер", некогда пользовавшуюся популярностью на провластных митингах. Как сообщили агентству ТАСС в полиции, 91 человек был задержан, однако после составления протоколов их обещают отпустить. Напомним, в Армении продолжает действовать режим чрезвычайного положения и любые массовые мероприятия запрещены.

Кроме того, с призывами об отставке правительства и привлечении к ответственности всех должностных лиц, проваливших борьбу с коронавирусом (этот провал признал сам Пашинян), выступили экс-глава СНБ Артур Ванецян, после своей отставки в 2019 году ушедший в оппозицию к премьер-министру, и партия "Дашнакцутюн". Кроме того, Ванецян сообщил, что регулярно встречается с Гагиком Царукяном.

"Если Царукян считает, что его политические заявления повлияют на нормальный ход расследования, то это неверный расчет, потому что в Армении все равны перед законом. В том числе перед законом о конфискации незаконно приобретенного имущества, который также может быть поводом для беспокойства Царукяна",- сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Сам Никол Пашинян все последние дни выступает с жесткими заявлениями в адрес своих противников, называя их "политическими бациллами" и утверждая, что "они строят себе политическое надгробие", а после завершения пандемии коронавируса "окажутся на свалке политической истории Армении".

Думаю, за последние два года полиция, СНБ применяли кое к кому слишком мало силы, и вскоре к ним должны применить столько силы, чтобы больше и звука их не было слышно",- заявил господин Пашинян, выступая в парламенте 12 июня.

Необычно резкое заявление в адрес оппозиции сделала и глава фракции "Моего шага" Лилит Макунц. "Призывать к консолидации в борьбе против правящей партии в условиях эпидемии, делая ставку на заболевание премьера,- это то же самое, что заговор против государства во время войны",- сообщила она в Facebook 6 июня, когда Никол Пашинян еще болел коронавирусом.

"В Армении наблюдается тенденция, когда представители прежней власти и люди, которые в условиях безнаказанности совершали разные преступления, в том числе и связанные с выборным процессом, узнав о том, что в правоохранительных органах готовятся дела и есть доказательства, связанные с их деятельностью, начинают очень активно имитировать занятие политикой,- заявил "Ъ" вице-спикер парламента от правящего блока ''Мой шаг'' Ален Симонян.- Чтобы потом объяснить все, что с ними происходит, политическими преследованиями".

Как утверждает Симонян, Гагик Царукян изначально выступил с критикой правительства только для того, чтобы затем обменять свой отказ от оппозиционной деятельности на защиту от уголовного дела. "Но, как известно, нынешняя власть не договаривается на таких условиях и вообще не договаривается с людьми, которых обвиняют в преступлениях",- сказал Ален Симонян.