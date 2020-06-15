The Jerusalem Post: Азербайджан стал первой и единственной страной, куда Израиль поставил ракеты LORA

Израильский концерн Israel Aerospace Industries официально сообщил об успешном завершении испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA (Long-Range Artillery Weapon System), пишет газета The Jerusalem Post.

Иностранные СМИ с большой завистью и злобой сообщают о том, что Азербайджан является первой и единственной страной, куда Израиль поставил эти ракетные комплексы. Стоит отметить, что на вооружении азербайджанской армии ОТРК LORA были приняты еще два года тому назад.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своей статье "Израиль-Азербайджан: нерушимое стратегическое партнерство" глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

"Новые ракеты имеют несколько другие характеристики, но хотела ли компания испытания своих ракет в "полевых условиях", для чего и решила отправить непроверенное смертоносное оружие в воюющую с Арменией республику?" - отмечают иностранные СМИ.

Эксперт отмечает, что прежде всего тот факт, что, если Азербайджан стал первой и единственной страной, куда Израиль поставил эти ракеты, это реальный и подлинный ответ тем силам в Израиле, что израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, а межгосударственное, политическое и военно-техническое партнерство находится на самом высоком уровне доверия и постоянного диалога.

"Несмотря на то, что это партнерство раньше ориентировалось на энергетическую отрасль, в настоящее время оно диверсифицируется и на другие сектора экономики, включая сельское хозяйство, высокотехнологичную промышленность, здравоохранение, военно-техническое партнерство. Израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной промышленности. Необходимо отметить, что Израиль является одним из основных стратегических покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке", - подчеркивает Арье Гут.

Он также подчеркивает, что израильские специалисты много лет работают в Азербайджане в различных областях, в Израиле существует большая и влиятельная община выходцев из Азербайджана, которые хорошо и успешно интегрированы в израильское общество и представляют свою страну с большим достоинством и уважением.

"Возвращаясь к оперативно-тактическому ракетному комплексу LORА, стоит отметить, что данная ракета прошла успешные испытания на Средиземном море в марте 2004 года, успешно действует и используется израильскими вооруженными силами. Новые испытания ракеты LORA - это испытания немного новой модификации, но заявлять, что Израиль поставил Азербайджану, не проведя испытания, выглядит настолько глупо, неадекватно, нерелевантно и далеко от профессионализма. Кроме этого любое вооружение любой страны, поставляемое в Азербайджан, проходит испытание и необходимые тесты в азербайджанских вооруженных силах. Хочу напомнить, что израильский военно-промышленный комплекс - это достаточно серьезная структура и очень сильная команда профессионалов, действующая под полным контролем Министерства обороны Израиля", - отметил Арье Гут.

Эксперт отмечает, что нынешняя азербайджанская армия - это самая мощная армия на Южном Кавказе, самая современная техника и вооружение, высочайшая боеготовность, дисциплина и боевой дух личного состава.

"А в современной войне, побеждает тот, кто имеет более продвинутые высоко технологические средства обеспечения боевых действий. Достаточно вспомнить эффективное применение ударных израильских беспилотников против армянских оккупантов во время апрельской операции 2016 года и об этом можно говорить очень долго", - заметил Арье Гут.

Он сообщает, что на протяжении более двух десятилетий израильско-азербайджанское партнерство развивалось благодаря тесному сотрудничеству двух стран в различных сферах.

"Израиль был одной из первых стран, признавших независимый Азербайджан. Ни одна страна в Евразии не имеет более тесных или дружеских взаимоотношений с Израилем, чем Азербайджан. Одна из причин этих тесных отношений заключается в давней дружбе между азербайджанцами и евреями, проживающими в Азербайджане.

Сегодня Азербайджан является сильным независимым государством, которое является активным участником геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе. Азербайджан активно проводит свою многовекторную внешнюю политику, независимую от внешней политики Анкары или Тегерана. Несмотря на ожидаемые геополитические препятствия и лабиринты, Израилю и Азербайджану удалось построить прочное и непоколебимое партнерство", - говорит эксперт.

Израильский эксперт напоминает, что в декабре 2016 года во время официального визита в Баку премьер-министр Биньямин Нетаньяху высоко оценил израильско-азербайджанские отношения: "Наше партнерство мы можем показать миру, как образец. Мир видит так много нетерпимости, так много тьмы, и Азербайджан является примером того, какими могут быть и должны быть отношения между мусульманами и евреями повсюду", - заявил он.

По мнению эксперта, Азербайджан является не только союзником и стратегическим партнером Израиля в исламском мире, но и служит великолепным образцом межрелигиозной и межэтнической терпимости.

"Азербайджан - страна преимущественно с мусульманским шиитским населением, также является домом для нескольких других этнических и религиозных групп, включая древние зороастрийские, христианские и еврейские общины. Терпимость и сосуществование всех национальных меньшинств сыграли жизненно важную роль в развитии Азербайджана со времен древнего Шелкового пути до современности XXI века. В отличие от многих стран и народов, азербайджанцы никогда не рассматривали евреев как иностранцев. Относительно мало людей за пределами Азербайджана знают о значительной и неоценимой роли, которую местная еврейская община сыграла в Азербайджане", - считает Арье Гут.

Он с гордостью отмечает, что руководство Азербайджана проявляет большую заботу и уважение к еврейской общине страны.

"Под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева были построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. В ближайшие три месяца должен открыть свои двери первый в мире Музей горских евреев в Красной Слободе, в уникальной еврейской деревне Азербайджана. Веками там скрытая в горах еврейская община благополучно жила и процветала среди окружающего мусульманского населения. Древняя деревня Гырмызы Гесебе, расположенная на севере Азербайджана, является подлинной гордостью страны и считается единственным еврейским городом за пределами Израиля и США.

Толерантность и мультикультурализм являются ключевыми фундаментальными основами азербайджанского общества. Государство Израиль также высоко ценит роль руководства Азербайджана по отношению к еврейской общине. Без этой традиции уважения и партнерства тесные и близкие двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем практически были бы невозможны. Израиль поддерживает справедливую позицию Баку - активно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта только в рамках территориальной целостности Азербайджана", - подчеркивает эксперт.

Арье Гут отмечает, что отношения между странами, а также между Азербайджаном и азербайджанскими евреями не могут быть объяснены простым взаимным интересом.

"Общие ценности и общая история пронизывают современные межгосударственные отношения. Обе страны обогащены человеческими связями и решимостью жить в разнообразных и религиозно толерантных обществах. Азербайджан вновь и вновь демонстрирует, что гармония и уважение возможны, и любой возникающий вопрос можно решить, не прибегая к насилию или раздорам", - заключает Арье Гут.