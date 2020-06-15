В Армении придумали "шпионский скандальчик" с участием России

Соросовские власти Армении под разным предлогом пытаются выдавливать из страны российское присутствие во всех его формах, прежде всего, на экономическом направлении.

Однако армянским властям пришлось временно снизить элемент тиражирования антироссийских тезисов с подачи местных экспертов, обвинявших Россию во вселенских бедах Армении - от землетрясения и оккупации до убийства старушки якобы российским военнослужащим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, причина, почему Ереван в последнее время слегка подсластил свою риторику с Москвой в том, что Россия начала наконец реагировать, в том числе на газовом рынке, на антироссийские выпады Армении. В этой связи может и неслучайно вскрылись неприятные факты из личной и деловой жизни Никола Пашиняна. После этого Пашинян, под которым серьезно закачалось премьерское кресло, благоразумно решил подкорректировать антироссийскую стратегию.

В результате армянское руководство, вместо открыто ненавидящих Россию экспертов, экспертш и депутатш, выпустило на первый фланг информационной войны маленьких недовольных сотрудниц российских компаний, представленных в Армении. И не просто недовольных, а разоблачающих "происки" "русских шпионов", копающих под бесценного армянского премьера.

Так, армянские ресурсы распиарили информацию о том, что некая Диана Агабекян - пиар-менеджер банка ВТБ (Армения), написала заявление об уходе с работы после того, как руководство банка якобы потребовало перевести на русский все негативные комментарии о премьер-министре Армении Николе Пашиняне под его постами в социальной сети Facebook, с целью отправить их в Москву.

Об этом уже бывший сотрудник банка написала на своей странице в соцсети:

"Итак, я больше не пиарщик Банка ВТБ (Армения), я уволилась. Поступила в банк в 2018-ом, была полна энергии и желаний работать и развиваться, как специалист. Однако, совсем скоро стала осознавать, куда я попала и жутко разочаровалась. Самое худшее, что может быть в работе - это когда работодатель не ценит профессионализм, не слышит мнения сотрудника, не доверяет его знаниям и ожидает лишь рабского подчинения и отсутствия своей точки зрения. Я уж не говорю о таком простом понятии, как человеческое отношение и общение, которое напрочь отсутствует: даже просьба работать дистанционно была отклонена. Я неоднократно просила позволить мне работать из дома, так как боялась заразиться и заразить всю свою семью, но ответ был "нет"! Последней каплей было личное задание руководства банка перевести на русский все отвратительные комментарии в адрес Премьера под его постами, чтобы направить в Москву. Короче, "Лучший сотрудник 2019" уволился! Да, я лишилась работы, но не потеряла своё лицо и достоинство", - утверждает Агабекян.

Учитывая, как активно армянские СМИ растиражировали переживания никому не известной Дианы Агабекян на тему верности Отечеству перед лицом "российской угрозы", создается впечатление, что вся эта компания носит целенаправленный характер.

Во-первых, цель уменьшить экономическое влияние России в Армении, учитывая присутствующие здесь российские компании, в том числе "Газпром, ВТБ, РЖД и тд, не отменяется. Только теперь Пашинян будет действовать более осторожно. То есть, периодически будут возникать скандалы, связанные с "неправомерными", "провокационными", "шпионскими" поползновениями российских структур в Армении.

Кроме того, не исключено, что таким образом Никол и его команда пытаются ответить Москве на просочившиеся в российские СМИ документы, подтверждающие, что дед Пашиняна работал на фашистов.

И вот уже Пашинян ножками Дианы Агабекян решил "забить гол" в ворота России, поскольку фактически прозвучали обвинения в адрес Москвы и российских структур в ведении шпионской деятельности на территории Армении.

Само название статьи "Перевести плохие комменты о Пашиняне и отправить в Москву: сотрудница ВТБ о своем задании" наталкивает на определенные размышления.

Достаточно обратить внимание, о чем пишет в соцсети Диана. А Диана утверждает, что руководство банка лично обратилось к ней едва ли не с приказом "перевести на русский все отвратительные комментарии в адрес Премьера под его постами, чтобы направить в Москву".

Интересно, что такого могут написать рядовые армянские пользователи соцсетей в адрес Пашиняна, кроме мата, чего бы не знали соответствующие службы России и других заинтересованных стран? Скорее всего, они знают о Пашиняне, его семье и супруге даже то, о чем тот и сам не догадывается.

Более того, если определенным службам в России потребуется изучить контент соцсетей в Армении или любой другой стране, то они это сделают и без привлечения услуг Дианы Агабекян и ей подобных.

Очевидно, что антироссийские настроения в Армении наращиваются, только тактика меняется. Остается только сожалеть, что все это происходит в стране, которая обязана России созданием своей государственности, наличием военных "побед" и экономических возможностей.